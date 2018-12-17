«Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» принял решение об увольнении главного тренера Жозе Моуринью, сообщает официальный сайт клуба.



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Моуринью возглавил команду в мае 2016 года. Сейчас «МЮ» занимает в чемпионате Англии шестое место, отставая на 19 очков от лидирующего в чемпионате «Ливерпуля» и на 11 — от зоны Лиги чемпионов.

Новый главный тренер должен быть назначен в ближайшие дни. До этого момента исполняющим обязанности будет бывший полузащитник команды Майкл Кэррик.