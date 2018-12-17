Суд обязал браконьера каждый месяц пересматривать мультфильм Бэмби

Дэвид Берри-младший был одним из трех мужчин, которых осудили за убийство нескольких сотен животных. Браконьер отрубал головы оленям.





Суд приговорил злоумышленника к одному году лишения свободы, 120 дням тюремного заключения в соседнем округе из-за нарушения условного наказания за совершение тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия, а также к ежемесячному просмотру мультфильма Бэмби, в котором браконьеры убивают мать олененка.









Другие участники массовых убийств оленей Дэвид Берри-старший и Кайл Берри также были арестованы.