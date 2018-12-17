Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул футбольный клуб после двух лет работы. Новый тренер будет назван до конца текущего футбольного сезона, который завершается в мае 2019 года.





сайте клуба. Об этом сообщается на официальномклуба.













В официальном заявлении клуб благодарит португальского специалиста за его работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще.





fakty.com "Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу в МЮ и пожелать ему удачи в будущем. Вскоре будет объявлено о назначении временного наставника до конца сезона, в то время как клуб начинает поиск нового тренера", - цитирует сообщение









Напомним, в 17 туре АПЛ 16 декабря «Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» со счетом 3-1 в матче чемпионата Англии. Сейчас клуб занимает шестое место в английской премьер-лиге.