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Моуринью уволили из "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Жозе Моуринью. Решение о его отставке вступило в силу немедленно.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул футбольный клуб после двух лет работы. Новый тренер будет назван до конца текущего футбольного сезона, который завершается в мае 2019 года.
Об этом сообщается на официальном
В официальном заявлении клуб благодарит португальского специалиста за его работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще.
"Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу в МЮ и пожелать ему удачи в будущем. Вскоре будет объявлено о назначении временного наставника до конца сезона, в то время как клуб начинает поиск нового тренера", - цитирует сообщение
Напомним, в 17 туре АПЛ 16 декабря «Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» со счетом 3-1 в матче чемпионата Англии. Сейчас клуб занимает шестое место в английской премьер-лиге.
Жозе Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2016 года, напоминает
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"Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Жозе Моуринью. Решение о его отставке вступило в силу немедленно.
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