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Аппеляция отклонена. Кокорин и Мамаев проведут Новый год в СИЗО

18.12.2018 12:55 — Разное | Партизан  
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Московский городской суд рассмотрел жалобы на продление сроков нападающему "Зенита"Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву на два месяца – до 8 февраля 2019 года – и принял решение отклонить апелляцию.

То же самое решение принято по брату форварда Кириллу Кокорину и другу полузащитника, детскому футбольному тренеру Александру Протасовицкому.

Все четверо выступали по видеосвязи из столичного СИЗО-2 "Бутырка". Они находились в одной камере во время процесса.

Напомним, что 5 декабря Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам до 8-го февраля и принял решение его удовлетворить. Защита футболистов и подала апелляции на это решение суда.

Инциденты 8 октября случились в центре Москвы. Футболисты вместе с младшим братом форварда "Зенита" Кириллом и Протасовицким участвовали в нападении на улице на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. 

Позднее в одном из столичных кафе атаке компании подверглись чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.

По этим фактам была проведена проверка и по ее итогам возбуждено уголовное дело по статье 116-й УК РФ "Побои". 

10 октября уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ Юрий Титов сообщил, что заведено и уголовное дело по статье "Хулиганство".

Кокорин и Мамаев прибыли в полицию для дачи объяснений после того, как им был обозначен крайний срок с угрозой объявления в федеральный розыск. Отметим, что Мамаев прибыл в срок, а Кокорин - с опозданием. Футболистов задержали на 48 часов.

Нападения переквалифицированы со статьи "побои" и выведены в уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". В ней идет речь о хулиганстве, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет.

11 октября Тверской районный суд Москвы постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Мамаеву и Кокорину меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 28 суток, до 8 декабря 2018 года, а 15 октября защита обоих футболистов обжаловала решение суда об аресте по делу о хулиганстве. 1

9 октября Московский городской суд отклонил апелляции Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных, оставив их под арестом до 8 декабря Все они выступали по видеосвязи, находясь за решеткой.


1 ноября Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара", в интервью "СЭ" рассказал о том, что сторона защиты подала жалобы с просьбой исключить из обвинения квалификацию "Хулиганство" (статья 213-я УК РФ), из-за чего в качестве меры пресечения Тверской районный суд Москвы избрал заключение футболиста под стражу. 

8 ноября появилась информация о возможности продления содержания под стражей на два месяца – до 8 февраля 2019 года.

30 ноября, стало известно, что Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева, и отказался передавать их на рассмотрение президиума. 

Позднее пресс-секретарь Тверского районного суда города Москвы Анастасия Дзюрко сообщила "СЭ", что туда поступили материалы следствия по ходатайству о продлении срока содержания футболистов под стражей до 8 февраля 2019 года.

 
 
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Московский городской суд рассмотрел жалобы на продление сроков нападающему "Зенита"Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву на два месяца –...
 
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