Что больше всего возмущает в решении властей о 2 января









Это и возмущает больше всего. Группа товарищей из Совмина не считает необходимым публично мотивировать свой выбор.





Ну в самом деле, почему 2 января в 2018 году можно было сделать выходным, а в 2019-м – низзя?!





Почему рабочий день 31 декабря переносится на 29-е, а со 2 января так поступить невозможно?





Наконец, понятно, что 2 января будет условно рабочим – после праздничных трапез и возлияний сотни тысяч соотечественников просто не успеют прийти в себя и будут отбывать номер на рабочих местах. Кому это надо?





Ответов на все эти вопросы нет. Власти келейно решили судьбу 2 января и не стали унижаться до разъяснения своей логики плебсу.





Возможно, логики в этом деле как раз и нет. И на вопрос «Почему?» единственный ответ: «Потому!»





Впрочем, есть один сценарий, в котором поведение властей выглядит хоть как-то обоснованным. Совмин принимает решение оставить 2 января рабочим днём.





Пролетариат, крестьянство и капиталисты солидаризуются в своем недовольстве, что выражаются в бурчании по поводу «умников» из правительства, которые подложили такую свинью к праздничному застолью.





И тут, выдержав паузу, на сцену выходит Дед Мороз Александр Лукашенко, который взмахивает волшебной палочкой, и 2 января превращается в выходной.





Все довольны, глава государства получает плюсики в карму от благодарных подданных.





Если это случится, тогда в решении Совмина есть хоть какой-то смысл.