﻿ Что больше всего возмущает в решении властей о 2 января. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что больше всего возмущает в решении властей о 2 января

18.12.2018 12:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Итак, Совет министров после длительных размышлений постановил, что среда, 2 января 2019 года, должна остаться рабочим днём. При этом никто из правительства не потрудился объяснить это решение.



Это и возмущает больше всего. Группа товарищей из Совмина не считает необходимым публично мотивировать свой выбор.

Ну в самом деле, почему 2 января в 2018 году можно было сделать выходным, а в 2019-м – низзя?!

Почему рабочий день 31 декабря переносится на 29-е, а со 2 января так поступить невозможно?

Наконец, понятно, что 2 января будет условно рабочим – после праздничных трапез и возлияний сотни тысяч соотечественников просто не успеют прийти в себя и будут отбывать номер на рабочих местах. Кому это надо?

Ответов на все эти вопросы нет. Власти келейно решили судьбу 2 января и не стали унижаться до разъяснения своей логики плебсу.

Возможно, логики в этом деле как раз и нет. И на вопрос «Почему?» единственный ответ: «Потому!»

Впрочем, есть один сценарий, в котором поведение властей выглядит хоть как-то обоснованным. Совмин принимает решение оставить 2 января рабочим днём. 

Пролетариат, крестьянство и капиталисты солидаризуются в своем недовольстве, что выражаются в бурчании по поводу «умников» из правительства, которые подложили такую свинью к праздничному застолью. 

И тут, выдержав паузу, на сцену выходит Дед Мороз Александр Лукашенко, который взмахивает волшебной палочкой, и 2 января превращается в выходной. 

Все довольны, глава государства получает плюсики в карму от благодарных подданных.

Если это случится, тогда в решении Совмина есть хоть какой-то смысл.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итак, Совет министров после длительных размышлений постановил, что среда, 2 января 2019 года, должна остаться рабочим днём. При этом никто из правительства не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика