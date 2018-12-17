Продукт новогодний. Выбираем качественную красную икру

Баночка красной икры –деликатес, которые многие позволяют себе только на праздник раз в году. И обидно, купив ее, нарваться на подделку, низкое качество или хуже того – отравиться.

Чтобы получить удовольствие от вкусного и безопасного блюда, нужно не только тщательно выбирать покупку, но и после вскрытия внимательно осмотреть продукт - и если возникли хотя бы небольшие сомнения в свежести, не жалея избавиться от икры. Здоровье дороже.

Выбор тары

Развесную икру можно понюхать и попробовать. Это, конечно, плюс. Вот только хранится нерасфасованная в банки икра не больше 4 месяцев. Нерест лососевых и промысел – в июле-августе. Значит, икру на развес можно приобретать по ноябрь включительно. Дальше – уже рискованно: икра, что продается после этого времени, скорее всего, была заморожена. Она может сохранить свои вкусовые качества, но растерять полезные свойства, стать липкой или пахнуть рыбой.

Соответственно, после ноября икру нужно покупать в жестяных, стеклянных или пластиковых банках. Удобнее всего – стекло, в нем икринки хорошо видны.

Состав

Смотрите внимательно на этикетку, в составе должна быть икра, соль и консерванты. Увы, без них никак. Допускается использование сорбиновой кислоты (E200) или бензоата натрия (Е211), также используют уротропин (Е239). Лучше выбирать икру с сорбиновой кислотой, Е211 и Е239 имеют тенденцию при определенных условиях трансформироваться в канцерогены.

Меры безопасности

Осмотрите икру, не должно быть засохших, помутневших икринок, они – признак, что герметичность банки была нарушена.

Извлеките икру из банки и осмотрите стенки и дно. Не должно быть мутного налета, слизи и осадка.

Развесная икра опаснее фасованной, так как все настораживающие признаки продавец тут же убирает, добавляет глицерин и отдушки. 7 недель на красную икру. Какие продукты к Новому году можно купить заранее

Учтите:

На банке должна стоять дата изготовления. Икру должны закатать в банки в течение месяца после вылова, не позже. То есть на банках должен быть указан июль или август.

Обязательная отметка - ГОСТ или ТУ (техническое условие), по которым изготовлена икра. Лучше выбирать баночки, сделанные по ГОСТу: эта та икра, которая фасуется в банки через месяц, не замораживается перед этим, в нее добавлены антисептики и глицерин, чтобы икра не сохла.

консервная банка не должна быть вздутой – это признак того, что продукт испорчен.

цифры на крышке жестяной баночки должны быть продавлены изнутри

для проверки качества банку стоит потрясти в руке: икра не должна «греметь», но должно чувствоваться, что она шевелится, это значит, что продукт не высох и его количество оптимально.

Икра должна пахнуть рыбой, но запах не должен быть сильным.

Икринки должны быть не помятыми, ровными, блестящими, без сгустков.

Слишком темный и слишком светлый цвет – признаки некачественной, испорченной или перезревшей игры.

Сильная горечь и неприятный привкус недопустимы. Очень жесткая оболочка говорит о том, что икра перезрела.

Искусственная или настоящая?

По внешнему виду и по вкусу искусственную икру сложно отличить от настоящей, рыбной. Искусственная - сделана из белка, желатина, яиц и молока. В ней нет полезных жирных кислот и витаминов, как в натуральной икре, ее пищевая ценность не велика. Но ее вполне можно использовать для украшения блюд. Другой вопрос, покупатель должен точно осознавать, что он покупает не натуральный продукт. А недобросовестные производители и продавцы, бывает, пытаются это скрыть.

Кроме искусственной икры, есть еще суррогатная, ее делают из морских водорослей, жабр и прочих рыбных субродуктов.

Есть признаки, по которым вы сможете отличить поддельную икру:

В икринках нет глазка-зародыша.

Если икринку бросить в воду, она окрасит жидкость в оранжевый цвет.

Есть сильный рыбный, селедочный запах.

Икринки приклеиваются к зубам.

Искусственная икра более упругая и плохо лопается.

Цена искусственной и суррогатной икры гораздо ниже.

Сорта красной икры

Горбуша. Ярко-оранжевая или светло-красная икра, средней величины (диаметр икринок около 5 мм). Считается самой полезной, хотя и не котируется у массового потребителя, как лучшая, возможно, из-за своей дешевизны. Ведь горбуша дает больше всего икры, поэтому она и стоит меньше.

Кета. Довольно крупные икринки с плотной оболочкой ярко-оранжевого цвета, хорошо видно жировое пятнышко-зародыш. Часто используется для украшения блюд.

Чавыча. Занесена в Красную книгу, промысел запрещен. Если увидите в продаже – смело можно заявлять в полицию, перед вами браконьеры.

Кижуч. Оригинальная икра с горчинкой, довольно мелкая, темно-красная.

Форель. Мелкая светло-оранжевая икра, бывает даже желтой.

Нерка. Один из самых дорогих сортов икры, очень ценится в Европе. Нерка – рыба редкая, отсюда и высокая цена.

Как хранить

Помните, что икра - скоропортящийся продукт, сразу после покупки положите банку в холодильник, желательно под морозилку, но не в нее. Икра не хранится дольше одного года. То есть летом надо провести ревизию холодильника и выкинуть консервы, если вы их там забыли.

Открытая баночка может простоять в холодильнике не больше 5 дней. Причем смотрите, чтобы в нее не попадала вода. А икру берите всегда чистой ложкой, чтобы не заносить бактерии.

Признаки отравления

Отравление может накрыть уже через 2 часа после того, как вы съели некачественную икру. И оно может быть довольно сильным. Признаки довольно стандартные: тошнота, рвота, дискомфорт и боли в желудке, диарея, головная боль, головокружения, помутнения в глазах, понижение давления.

Помощь должна быть незамедлительно и тоже стандартной: срочное обращение к врачу, промывание желудка, абсорбирующие средства, обильное питье.