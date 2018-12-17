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Латынина: "Прирастем не только Крымом, но и Беларусью"
Юлия Латынина
― Я думаю, что один из сценариев в Кремле – оставаться Путину после 2024-го года, ― отвечает Юлия Латынина на
Ну, просто потому, что это был сценарий, который еще при Ельцине разрабатывался, поэтому он где-то там в закромах лежит. И объединение с Белоруссией позволит создать новое государство с новой Конституцией и первым президентом которого станет великий объединитель Владимир Владимирович.
Прирастем не только Крымом, но и Беларусью.
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