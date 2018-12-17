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Латынина: "Прирастем не только Крымом, но и Беларусью"

18.12.2018 13:46 — Разное | UDF  
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Юлия Латынина
Международный обозреватель в прямом эфире ― о том, станет ли Беларусь российским регионом и в какой срок.

― Я думаю, что один из сценариев в Кремле – оставаться Путину после 2024-го года, ― отвечает Юлия Латынина на Эхе Москвы. ― Еще раз повторяю, это сценарий, не который обязательно воплотится в жизнь, а то, что называется contingency planning, а вот не попробуем ли. Конечно, может быть связано с Беларусью.

Ну, просто потому, что это был сценарий, который еще при Ельцине разрабатывался, поэтому он где-то там в закромах лежит. И объединение с Белоруссией позволит создать новое государство с новой Конституцией и первым президентом которого станет великий объединитель Владимир Владимирович.

Прирастем не только Крымом, но и Беларусью.

 
 
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Международный обозреватель ― о том, станет ли Беларусь российским регионом.
 
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