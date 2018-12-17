Петросян и Бузова стали влюбленной парой под носом у Степаненко



Евгений Петросян и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny





Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Тот факт, чтоприняли участие в съемках "Голубого огонька", стал сенсацией для общественности. А теперь появилась информация, что поющая ведущая и юморист не просто выступят вместе, а изобразят Еву и Адама. Судя по изображениям, доступным в Сети, Петросян уже вручил Бузовой первый подарок – яблоко.Самое интересное, что отношения Бузовой и Петросяна развивались под носом у Елены Степаненко. Дело в том, что бывшая жена юмориста тоже участвовала в записи, причем снималась она в те же дни, компетентно"7Дней".Впрочем, за кулисами Петросенко, как за глаза называют юмористов в кулуарах, не пересекались. Бывшие супруги заняты разделом совместно нажитого имущества, которое, по предварительным оценкам, составляет полтора миллиарда рублей. По словам специалистов, разбирательства могут длиться годами, если пара не договорится лично. Однакона контакт не идет.В Сети с иронией воспринимают тандем Бузовой и Петросяна. Комментаторы гадают, кому повезло больше.– так звучит лишь часть обсуждений.Напомним, чтоявляется личной помощницей Евгения Петросяна. Говорят, именно из-за 29-летней ассистентки юморист и развелся. По слухам, брак артистов давно трещал по швам, но лишь когда Петросян внезапно подарил Брухуновой две квартиры в Москве, Степаненко всерьез обеспокоилась.