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Петросян и Бузова стали влюбленной парой под носом у Степаненко

18.12.2018 13:44 — Разное | UDF  
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Евгений Петросян и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Тандем Ольги Бузовой и Евгения Петросяна не дает покоя общественности. Пользователи Сети пытаются выяснить, кому повезло больше – Бузовой с Петросяном, чье имущество оценивается, по самым скромным расчетам, в полтора миллиарда рублей, или Петросяну с молодой поющей ведущей, которую обожает вся аудитория реалити-шоу "Дом-2".

Тот факт, что Ольга Бузова и Евгений Петросян приняли участие в съемках "Голубого огонька", стал сенсацией для общественности. А теперь появилась информация, что поющая ведущая и юморист не просто выступят вместе, а изобразят Еву и Адама. Судя по изображениям, доступным в Сети, Петросян уже вручил Бузовой первый подарок – яблоко.

Самое интересное, что отношения Бузовой и Петросяна развивались под носом у Елены Степаненко. Дело в том, что бывшая жена юмориста тоже участвовала в записи, причем снималась она в те же дни, компетентно сообщают "7Дней".

Впрочем, за кулисами Петросенко, как за глаза называют юмористов в кулуарах, не пересекались. Бывшие супруги заняты разделом совместно нажитого имущества, которое, по предварительным оценкам, составляет полтора миллиарда рублей. По словам специалистов, разбирательства могут длиться годами, если пара не договорится лично. Однако Елена Степаненко на контакт не идет.

В Сети с иронией воспринимают тандем Бузовой и Петросяна. Комментаторы гадают, кому повезло больше. "Повезло разведенке...", "Которой из? И Буз и Петрос разведенки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наверно все же Бузовой. Богатый папик)", "А я считаю, что Петросяну. Бузова симпатичнее этой его Брухуновой", – так звучит лишь часть обсуждений.

Петросян и Бузова стали влюбленной парой под носом у Степаненко

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Напомним, что Татьяна Брухунова является личной помощницей Евгения Петросяна. Говорят, именно из-за 29-летней ассистентки юморист и развелся. По слухам, брак артистов давно трещал по швам, но лишь когда Петросян внезапно подарил Брухуновой две квартиры в Москве, Степаненко всерьез обеспокоилась.

 
 
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Тандем Ольги Бузовой и Евгения Петросяна не дает покоя общественности.
 
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