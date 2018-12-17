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В милиции объяснили, как задержанный мог повеситься в машине

18.12.2018 13:23 — Разное | UDF  
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Фото: svaboda.org
Представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек в комментарии корреспонденту Радио «Свабода» отреагировал на некоторые вопросы, которые возникли у односельчан 48-летнего Сергея Абрамовича, найденного 29 ноября мертвым в милицейской машине.


Как можно повеситься на шнурке в служебном автомобиле?

В милицейской машине есть зарешеченный отсек для перевозки задержанных. По словам милиции, погибший продел шнурок за решетку.

«По результатам нашей проверки один из основных выводов в том, чтобы в этом отсеке изменить конструкционные особенности этого небольшого помещения, чтобы исключить такую ​​возможность зацепиться чем-то за него. Эта возможность не была исключена. По нашему видению ситуации, он зацепился за часть решетки. По результатам нашей проверки сделан вывод — исключить эту часть».

Как говорит Евгений Сачек, пока задержанного доставляли в РОВД, он был в статусе доставляемого.

«Поэтому у него не забирали такие вещи, как ремень и шнурки. Конечно, его осматривали, чтобы не было опасных предметов, которыми он мог причинить себе вред или другим. Но шнурки на этом этапе мы не забираем. Мы проводили проверку, чтобы такого не допустить в дальнейшем», — сказал Сачек.


Как вышло, что за человеком в отсеке машины не досмотрели?

Когда мужчину везли в отделение, то, по словам представителя областной милиции, сотрудники смотрели на него через зеркало заднего вида.

«В какой-то момент он исчезает из поля зрения. Они останавливаются и видят то, что произошло. Пытаются как-то реанимировать, но это ничего не дает».



Почему нет следа на шее?

«У родственников вызывает недоумение отсутствие какого-то следа. След был, но он, возможно, не настолько ярко выраженный, как это бывает, когда человек долгое время находится в таком состоянии», — говорит Сачек.

Почему сразу не повезли в отделение? Как говорит Сачек, сотрудники милиции ехали в соседнюю деревню, чтобы проверить другого поднадзорного.

«Они его не возили по району. Милиционеры сразу вызвали скорую, но спасти задержанного не удалось».


Жителя деревни Славково Несвижского района, 48-летнего Сергея Абрамовича, забрала милиция после бытовой ссоры. Вскоре родственникам сообщили, что он покончил с собой в милицейском автомобиле. Односельчане Сергея с сомнением относятся к версии о суициде.

 
 
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