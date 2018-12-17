В милиции объяснили, как задержанный мог повеситься в машине

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Радио «Свабода»

Как можно повеситься на шнурке в служебном автомобиле?

Как вышло, что за человеком в отсеке машины не досмотрели?

«В какой-то момент он исчезает из поля зрения. Они останавливаются и видят то, что произошло. Пытаются как-то реанимировать, но это ничего не дает».

Почему нет следа на шее?

«Они его не возили по району. Милиционеры сразу вызвали скорую, но спасти задержанного не удалось».

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