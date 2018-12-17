Первая национальная кинопремия вручена в Беларуси

Победителей первой национальной кинопремии назвали в Минске в понедельник вечером.

Так, победителем в номинации "Лучший игровой фильм" стала картина Сергея Талыбова "Внутри себя".

Многосерийная картина "Ой, ма-моч-ки!-2" победила в категории "Лучший телесериал в игровой форме". Отдельной награды белорусских кинематографистов была также удостоена исполнительница главной роли в данном сериале Вера Полякова-Макей.

Награду за лучшую мужскую роль посмертно присудили Петру Юрченкову-младшему за фильм "Следы на воде".

Стоит отметить, что именно эта картина завоевала наибольшее количество наград: помимо Юрченкова, жюри отметило "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую операторскую работу", "Лучшую работу художника по костюмам", "Лучшую музыку в кино", "Лучшую работу звукорежиссера", "Лучший монтаж" и "Лучший дебют в кино".

Валентина Гарцуева за работу в фильме "Снайпер. Офицер СМЕРШ" получила приз за "Лучшую женскую роль второго плана". А лучшей ролью второго плана у мужчин была признана работа Виктора Васильева в картине "Окна дома твоего".

Анастасия Мирошниченко получила награду за "Лучший неигровой фильм": так высоко оценили ее "Дебют".

Лучшим короткометражным фильмом стал "Последний шанс" Игоря Васильева.

Игорь Волчек был награжден за лучшую анимационную работу ("Волчишко").

Дмитрий Якутович, работая над фильмом "Боевая машина", был отмечен наградой за "Лучший сценарий".

Специальными кинонаградами были отмечены и гранды мирового кино. Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин награжден "За выдающийся вклад белорусских кинематографистов в зарубежный кинематограф". А кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Беларуси Валерий Рыбарев получил награду "За выдающийся вклад в белорусский кинематограф".

Национальная кинопремия впервые была вручена в Беларуси в 2018 году. Жюри конкурса рассмотрело 167 заявок, среди которых выбрало лучших. Организаторами Кинопремии являются министерство культуры, Национальный центр современного искусства, Минский городской исполнительный комитет, Национальная киностудия "Беларусьфильм", Белорусский союз кинематографистов, Белорусская гильдия актеров кино.