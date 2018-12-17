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В Индонезии нашли древнейшую пирамиду на планете

18.12.2018 13:56 — Разное | Tut.by  
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Геологи обнаружили древнюю и, вероятно, большую рукотворную пирамиду, изучая склоны горы Паданг в западной части острова Ява (Индонезия). По предварительной информации, строительство сооружения началось не менее 9,5 тысяч лет назад. Если это так, то перед нами самая древняя пирамида на Земле, пишет «Популярная механика».


Фото: Danny Hilman Natawidjaja

Проведенные геологами и геофизиками исследования показали: то, что ранее считалось руинами древнего сооружения, расположенного на вершине горы, — лишь самый верхний слой руин. Гора была «просвечена» георадаром и прозондирована сейсморазведкой, а потом, в определенных местах, — изучена бурением. Выяснилось, что древняя пирамида значительно больше, чем думали раньше.

Площадь всей постройки составляет около 15 гектаров, что сопоставимо по размерам с самой горой, и, судя по конфигурации отражающих границ, состоит из трех слоев. Пока сложно сказать, как они были скомбинированы много веков назад.

Радиоуглеродный анализ органики, добытой при бурении, показал, что верхний уровень пирамиды был построен около 3000 лет назад, средний, ранее считавшийся естественной горной породой, — 7000 лет назад.


Фото: Danny Hilman Natawidjaja

По поводу хронологически первого нижнего уровня авторы исследования дают верхнюю границу — не менее 9,5 тысяч лет, уточняя, что возможен период от 13 до 28 тысяч лет. Это вызывает «легкую настороженность», поскольку примерно совпадает со временем появления Homo sapiens в Индонезии.

Результаты геофизических исследований дают основания полагать, что внутри руин таятся еще неизученные пустоты.

 
 
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По предварительной информации, строительство сооружения началось не менее 9,5 тысяч лет назад.
 
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