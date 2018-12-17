Lenovo представила смартфон-слайдер с 12 ГБ оперативной памяти

Компания Lenovo анонсировала топовый смартфон — Z5 Pro GT. Девайс выполнен в форме слайдера и оснащается максимально производительным сегодня «железом». Об этом пишет FoneArena.





Смартфон оснащен дисплеем на 6,39 дюйма разрешением 2340 на 1080 пикселей. Матрица — AMOLED, панель занимает 95,06% всей фронтальной стороны корпуса. Процессором выступает недавно анонсированный Snapdragon 855. Оперативной памяти может быть от 6 ГБ до 12 ГБ, постоянной — от 128 ГБ до 512 ГБ.





На задней стороне корпуса устройства находится двойная камера, состоящая из сенсоров на 16 Мп (f/1.8) и 24 Мп (f/1.8). Фронтальная камера также сдвоенная, на 16 Мп (f/2.2) и 8 Мп. Гаджет можно разблокировать как через распознавание лица, так и через встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Емкость встроенного аккумулятора — 3350 мАч.

Начальная версия Z5 Pro GT стоит 390 долларов, старшая (с 12 ГБ ОЗУ) — 635 долларов. Старт продаж в Китае намечен на 24 января.