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В ГАИ назвали вероятную причину аварии, в которой погиб вратарь из ФК «Витебск»
Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Толочинском районе, в которой погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла на трассе М1. Легковой автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми, выехал на встречную полосу и врезался в эвакуатор. Водитель, его супруга и шестилетний сын погибли на месте. Еще один ребенок был доставлен районную больницу. Утром 18 декабря его перевезли в Витебский областной детский клинический центр.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются. По предварительной информации погибший не справился с управлением, машину занесло.
Иван Иванов, заместитель начальника ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Как стало известно, погибший водитель – вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков. Вместе с ним в машине находились жена и двое детей.
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Толочинском районе, в которой погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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