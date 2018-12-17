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В ГАИ назвали вероятную причину аварии, в которой погиб вратарь из ФК «Витебск»

18.12.2018 14:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Толочинском районе, в которой погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГАИ назвали вероятную причину аварии, в которой погиб вратарь из ФК «Витебск»

Трагедия произошла на трассе М1. Легковой автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми, выехал на встречную полосу и врезался в эвакуатор. Водитель, его супруга и шестилетний сын погибли на месте. Еще один ребенок был доставлен районную больницу. Утром 18 декабря его перевезли в Витебский областной детский клинический центр.

По факту ДТП, в котором погиб вратарь ФК «Витебск» с женой и сыном, возбуждено уголовное дело

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. По предварительной информации погибший не справился с управлением, машину занесло.

В ГАИ назвали вероятную причину аварии, в которой погиб вратарь из ФК «Витебск»

Иван Иванов, заместитель начальника ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Дорожное полотно М1, трасса Брест–Минск–граница Российской Федерации была обработана песчано-солевой смесью. Асфальт был сухой, обочины не заснежены. То есть снежные переметы и ледяные наслоения на асфальтном покрытии отсутствовали. Скорее всего – один из вариантов – нарушение скоростного режима со стороны водителя.

В ГАИ назвали вероятную причину аварии, в которой погиб вратарь из ФК «Витебск»

Как стало известно, погибший водитель – вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков. Вместе с ним в машине находились жена и двое детей.
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Толочинском районе, в которой погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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