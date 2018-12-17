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«Это такой процесс достаточно весёлый»: как стать резидентом Минского городского технопарка?
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А сама процедура поступления проходит в очной форме у нас в технопарке. У нас это и представители, и учредители – у нас их три: Белорусский государственный университет, Белорусский инновационный фонд и самый основной учредитель – это Минский городской исполнительный комитет, которому весь технопарк фактически и принадлежит.
Кроме представителей, учредителей, у нас профессура ведущих ВУЗов республики, Академии наук. Всё проходит в очной форме. Каждый претендент получает право выступить перед экспертами. А затем они начинают задавать вам вопросы.
После этого участник имеет право заключить с нами договор аренды. И кроме этого мы заключаем, так называемый резидентский договор, в котором прописано, что они будут заниматься именно той деятельностью, которую задекларировали на экспертном совете. С момента подписания договора аренды предприятие становится нашим резидентом.
Многие ли доходят до финального этапа?
Есть люди, которые приходят повторно?
Владимир Давидович:
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Разработка инновационного оборудования и техники. Активная деятельность на внешних рынках. Поговорили о достижениях и значимых проектах Минского городского...
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