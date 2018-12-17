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«Взмутить среду, поднять со дна идеи»: в Минске организовали «Инновационный шторм»

18.12.2018 13:31 — Разное | СТВ  
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Разработка инновационного оборудования и техники. Активная деятельность на внешних рынках. Поговорили о достижениях и значимых проектах Минского городского технопарка, который выступает соорганизатором на «Инновационном шторме». Подробнее об этом мероприятии рассказал директор организации в программе «Большой город».

Владимир Давидович, директор ООО «Минский городской технопарк»:
Мероприятие направлено на людей, которые, так или иначе, связаны с наукой и техникой. Чтобы придать им стимул заниматься не только исследованиями, но и внедрять их в нашу жизнь. То есть заниматься инновационной деятельностью.

«Взмутить среду, поднять со дна идеи»: в Минске организовали «Инновационный шторм»

Мероприятие включает в себя блоки: будут выступать спикеры – будут рассказывать просто о сложных вещах. Это и новые течения в технике. В общем, будет интересно. И можно будет задавать вопросы. Они будут публику развлекать. Будут делать дискуссии, мини-мозговые штурмы. Планируется, что в мероприятии примет участие Пётр Дудин – достаточно известный у нас в Минске человек, если знаете фирму EnCata. Будет Александр Патутин – один из родоначальников старт-апа «Движение республики».

Как можно стать участником этого мероприятия?

Владимир Давидович:
Надо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Набираете просто «Инновационный шторм», попадаете на сайт и регистрируетесь. Мероприятие начнется в 14.30. Можно зарегистрироваться, и придя на мероприятие. Сейчас зарегистрировано уже около 300 участников. Всё будет проходить на Машерова, 9. Это арт-студия «Корпус». Мероприятие будет продолжаться до позднего вечера.

Мероприятие бесплатное, поэтому ждём всех, кто к нам присоединится.

Какова основная цель проведения «Инновационного шторма»?

Владимир Давидович:
К сожалению, у нас в стране существует очень много разработок, которые, возможно, лежат где-то на полках. А наша задача всю эту среду, так сказать, взмутить, достать эти разработки. Поднять со дна идеи, объединить их с таким драйвером, как люди бизнеса, которые уже успешно построили свои бизнесы. Наверное, они в этих идеях найдут что-то новое для себя и принесут пользу и тем носителям идей, и себе. И не только носителей, мы ждём всех, кто занимается наукой, техникой, кому интересно, кто подвижен, мобилен. Всех ждём к нам в гости.

Похожие площадки ведь уже были. В чем отличие этой?

Владимир Давидович:
Это не презентации своих проектов, не конкурс старт-апов. Это предстарт-ап стадия, когда старт-апа ещё нет, идея ещё не развилась, но она, вполне возможно, заварится в этом бурлящем котле, который мы хотим сделать.

«Взмутить среду, поднять со дна идеи»: в Минске организовали «Инновационный шторм»

То есть, это когда есть сначала спрос, а потом приходит предложение?

Владимир Давидович:
Спрос на хорошие идеи есть всегда, потому что есть такое понимание, что свободных денег в мире много, а вот идей, куда их вложить – их немного. И наша задача поднять идеи, сделать комфортную обстановку и для носителей идей, и для тех, кто эти идеи потом может подобрать. Кроме спикеров, есть те, кто отслеживает, мониторит рынок, новые темы, в которых они могли бы поучаствовать. И добавив свои какие-то ресурсы, не только финансовые, но и коммуникационные, я думаю, что из этого что-то родится.
 
Теги: Минск
 
 
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Разработка инновационного оборудования и техники. Активная деятельность на внешних рынках. Поговорили о достижениях и значимых проектах Минского городского...
 
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