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Конфеты, купленные на рынке, оказались просроченными на полтора года. Куда обращаться, если чека нет?

18.12.2018 13:14 — Разное | СТВ  
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Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ и в программу «Добро пожаловаться» поступает большое количество звонков с вопросами юридического характера. Наш юрист отвечает на них.

Анна, г. Витебск:
Пошла на рынок и купила килограмм конфет. Дома обнаружила, что они просрочены на полтора года. Чек мне не выдавали. Как теперь поступить и кому сообщить о грубых нарушениях?

Дарина Гулюта, юрист:
В данном случае усматриваются нарушения закона «О защите прав потребителей», в соответствии с которым потребитель имеет право на безопасность приобретённого товара. Анне необходимо обратиться с письменным требованием именно к продавцу данного товара. Кроме того Анна имеет право обратиться в администрацию рынка, на территории которого были приобретены данные товары, а также имеет право обратиться в управление торговли администрации района, на территории которого находится магазин и в центр гигиены и эпидемиологии.
 
Теги: Витебск
 
 
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Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ и в программу «Добро пожаловаться» поступает большое количество звонков с вопросами юридического характера. Наш...
 
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