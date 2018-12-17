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Конфеты, купленные на рынке, оказались просроченными на полтора года. Куда обращаться, если чека нет?
Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ и в программу
Дарина Гулюта, юрист:
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Конфеты, купленные на рынке, оказались просроченными на полтора года. Куда обращаться, если чека нет?
Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ и в программу «Добро пожаловаться» поступает большое количество звонков с вопросами юридического характера. Наш...
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