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Мастер СТО выполнил работы некачественно и уволился: кому предъявлять претензии?
Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ и в программу
Дарина Гулюта, юрист:
В соответствии с законом об обращениях граждан, срок на рассмотрение обращения составляет 15 дней. Однако, если потребитель заявил требование о безвозмездном устранении недостатков, данное требование, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» подлежит удовлетворению в течение 14 дней.
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Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ и в программу «Добро пожаловаться» поступает большое количество звонков с вопросами юридического характера. Наш...
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