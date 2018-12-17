«Динамо-Брест» не будет обжаловать решение по Савицкому, но все равно отказывается платить «Неману»

Директор по развитию ФК «Динамо-Брест» Виктор Радьков заявил, что клуб не будет выплачивать «Неману» компенсацию за переход нападающего Павла Савицкого.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— «ФК «Неман» даже не пытался переподписать Павла Савицкого. Ему не были озвучены ни сумма контракта, ни одной цифры. Контракт ему даже не попытались показать. Ни слова не объяснили, не рассказали ничего. В федерации не обратили внимания на этот момент, который всех и сбил с пути.

Позиция нашего клуба — Павел Савицкий перешел в клуб на правах свободного агента. ФК «Неман» не сделал ничего, чтобы сохранить его в своих рядах. Никаких компенсаций в этом случае быть не может.

При этом Радьков заявил, что клуб не будет обжаловать решение в судебных инстанциях.

Савицкий перешел в «Динамо» зимой. «Неман» просил выплатить компенсацию в 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.

После этого футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил , что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого.

Как сообщает «Прессбол» , Спортивный арбитраж суд в Лозанне отказался принимать апелляцию «Динамо» к рассмотрению.