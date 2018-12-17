ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Билеты на фильм-концерт корейцев BTS минчане раскупили меньше чем за час. Есть еще!

18.12.2018 14:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Эксклюзивные показы концерта корейского бойзбенда пройдут в Минске: только один день — 26 января — в кинотеатрах покажут фильм-концерт BTS Love Yourself Tour In Seoul. Пожалуй, самый востребованный концерт года можно будет посмотреть в «Центральном», Falcon Club Бутик Кино и Silver Screen. Билеты разлетаются моментально, но их еще можно купить.


Фото: twitter.com/BTSGlobalNoona

Фильм BTS Love Yourself — запись концерта из мирового турне южнокорейской группы, который состоялся этим летом в Сеуле. Love Yourself Tour — уже третий мировой тур, который на данный момент насчитывает 16 городов Европы, Азии и Америки. Полный список из более чем сотни городов группа анонсирует после Нового года. Love Yourself Tour проходит в поддержку трилогии мини-альбомов — Love Yourself: Her, Tear и Answer.

Альбом Answer — заключительный в трилогии Love Yourself. Он был выпущен за день до начала мирового турне BTS. Альбом стал № 1 в iTunes более чем в 60 странах по всему миру, а сами композиции в тот же день заняли топ-10 американского iTunes. Сингл «Idol» стал первым в чартах 66 стран.

Коллектив BTS был сформирован в 2011 году, а уже в 2013 году, с выходом альбомa 2 Cool 4 Skool, артисты получили беспрецедентное международное признание. Дебютные синглы принести бенду призы в номинации «Лучший новый артист» премий Melon Music Awards и Golden Disk Awards. Группа быстро стала поп-сенсацией в мире: в 2015 году они первыми из k-pop артистов получили собственные эмоджи в «Твиттере». Название коллектива имеет два значения: «пуленепробиваемые скауты» (Bangtan Boys) и «за сценой» (Beyond The Scene).

Когда: 26 декабря.

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ «Галилео» и Dana Mall, «Центральный», возможны дополнения.

Сколько: 13 рублей.

Читайте также
Если надоели американские. Выбрали 4 интересных корейских фильма
В кино вы сходите и так. А на концертах давно были?

***

15 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на новогодний праздник в «Минск-Арене», который пройдет 29 декабря. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 21 декабря. К слову, мы разыгрываем целых 1000 квитков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксклюзивные показы концерта корейского бойзбэнда пройдут в Минске: только один день - 26 января - в «Центральном» и Falcon Club Бутик Кино. Дополнительные билеты уже в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко - спортсменам: Надо побеждать! Народ устал ждать результатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика