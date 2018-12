Билеты на фильм-концерт корейцев BTS минчане раскупили меньше чем за час. Есть еще!

Эксклюзивные показы концерта корейского бойзбенда пройдут в Минске: только один день — 26 января — в кинотеатрах покажут фильм-концерт BTS Love Yourself Tour In Seoul. Пожалуй, самый востребованный концерт года можно будет посмотреть в «Центральном», Falcon Club Бутик Кино и Silver Screen. Билеты разлетаются моментально, но их еще можно купить.



Фото: twitter.com/BTSGlobalNoona

Фильм BTS Love Yourself — запись концерта из мирового турне южнокорейской группы, который состоялся этим летом в Сеуле. Love Yourself Tour — уже третий мировой тур, который на данный момент насчитывает 16 городов Европы, Азии и Америки. Полный список из более чем сотни городов группа анонсирует после Нового года. Love Yourself Tour проходит в поддержку трилогии мини-альбомов — Love Yourself: Her, Tear и Answer.

Альбом Answer — заключительный в трилогии Love Yourself. Он был выпущен за день до начала мирового турне BTS. Альбом стал № 1 в iTunes более чем в 60 странах по всему миру, а сами композиции в тот же день заняли топ-10 американского iTunes. Сингл «Idol» стал первым в чартах 66 стран.

Коллектив BTS был сформирован в 2011 году, а уже в 2013 году, с выходом альбомa 2 Cool 4 Skool, артисты получили беспрецедентное международное признание. Дебютные синглы принести бенду призы в номинации «Лучший новый артист» премий Melon Music Awards и Golden Disk Awards. Группа быстро стала поп-сенсацией в мире: в 2015 году они первыми из k-pop артистов получили собственные эмоджи в «Твиттере». Название коллектива имеет два значения: «пуленепробиваемые скауты» (Bangtan Boys) и «за сценой» (Beyond The Scene).

