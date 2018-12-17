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Лукашенко - спортсменам: Надо побеждать! Народ устал ждать результатов

18.12.2018 14:08 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко 18 декабря на совещании по вопросам развития летних видов спорта потребовал от чиновников эффективного использования государственных денег, а от атлетов — достижения высоких результатов на II Европейских играх в 2019 году Минске и летней Олимпиаде в Токио-2020, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

— Главный показатель — высокий спортивный результат. Все остальное — никому не нужная болтовня. Спорт — не лотерея. За каждой победой стоит большой труд многих профессионалов — атлета, тренера, врача, ученого. Каждого из вас. Результат складывается из решения конкретных системных вопросов, по которым неоднократно давались поручения, — подчеркнул белорусский лидер.

Президент заявил о необходимости обеспечить максимальную эффективность государственных вложений в отрасль.

— Если определились с приоритетными видами спорта, значит, именно туда надо направлять основные ресурсы, как людские, так и материальные. Причем движение должно быть синхронным на всех уровнях и во всех аспектах: в подготовке кадров, специализации спортивных школ, информационном сопровождении, финансировании, — сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что в былые советские времена много внимания уделялось идеологии, стремились воздействовать на наибольшее число населения.

— В основе лежало слово. Как известно, времена меняются. Слово никуда не ушло. Я считаю, что живое общение с людьми — это важнейший фактор воздействия. Но появился новый фактор массового воздействия на людей. Осталось только вложить в это нормальную идеологию, — отметил руководитель страны.

— Спорт — это основа идеологии. Без болтовни, без разговоров выходит один спортсмен или группа спортсменов (не так, как наши хоккеисты недавно «порадовали народ», что одна, что вторая сборная), и в честь этого спортсмена — считай всего народа и всей страны — звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение людей, вы знаете. Вот причина особого внимания государства и моего лично к спорту, — подчеркнул Лукашенко.

Президент констатировал, что в летних видах спорта пока не тот результат, на который страна вправе рассчитывать с учетом уровня поддержки этой сферы. Относительно достойно выступают лишь команды по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте и некоторым видам борьбы.

— Вроде бы теннисистки неплохо провели сезон, но вопросов стало и к этому виду спорта не меньше, — отметил Александр Лукашенко.

Наряду с этим он обратил внимание, что представители в таких традиционно сильных для Беларуси видах спорта, как стрельба, гимнастика, легкая атлетика, фехтование, гребля академическая, плавание, лишь изредка попадают на пьедестал мировых первенств.

— Игровые виды, судя по всему, вообще туда не стремятся. Я уже сказал о хоккее. Примерно то же можно, исключив БАТЭ, сказать о футболе, — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что необходимо работать персонально с каждым видом спорта, а не вести разговоры о выстраивании некой спортивной вертикали.

— Надоело слушать про вашу эту вертикаль. Не в вертикали дело. Хватит у нас вертикали и вертикальщиков, — подчеркнул он.

Александр Лукашенко также поинтересовался, как работают спортивные федерации, председателями большинства из которых избраны известные специалисты в своих видах спорта. Он обратил внимание, что ничего не мешает работать и показывать результаты, но отдельные руководители федераций больше решают личные вопросы, чем занимаются видами спорта.

Президент потребовал, чтобы для талантливых спортсменов в обязательном порядке создавались все необходимые условия, и они обеспечивались всем необходимым, особенно атлеты топ-уровня.

«Деньги, которые выделяются на Европейские игры, должны остаться в стране»

Александр Лукашенко обратил внимание, что белорусских спортсменов впереди ждут два важных и строгих экзамена — II Европейские игры 2019 года и Олимпиада в Токио в 2020 году.

— На домашних аренах, при поддержке белорусских зрителей наши атлеты просто обязаны продемонстрировать свои лучшие способности. Это касается и 2020 года в Токио. Надо побеждать! Народ устал ждать результатов в этой сфере, — подчеркнул глава государства.

Касаясь подготовки к II Европейским играм, он констатировал, что уже многое сделано, но есть и нерешенные вопросы.

— Необходимо привести в порядок спортивную инфраструктуру, учесть все нюансы, связанные с логистикой, питанием, медицинским сопровождением и обеспечением безопасности участников и гостей игр. Деньги, которые выделяются на игры, должны остаться в стране, — сказал Лукашенко.

Президент потребовал продумать все до мелочей, поскольку к этому масштабному мероприятию будет приковано пристальное внимание миллионов спортивных болельщиков, и по нему будут судить о стране.

— Но не менее важен и спортивный результат, — напомнил он.

Александр Лукашенко предупредил, что II Европейские игры будут экзаменом для руководителей некоторых федераций и тренеров.

— Хотел бы сегодня услышать от вас, как будем добиваться медалей и результатов. Ваши высказывания и разговоры о том, что вы совершили какие-то подвиги, оставьте себе. Один вопрос: когда будет результат? — спросил глава государства.


Фото: president.gov.by

Говоря о продвижении спорта в массы, президент подчеркнул, что он должен быть модным и престижным увлечением, так как повышает качество жизни, учит работать в команде и добиваться успеха.

— Если отвлечем наших малышей и подростков от компьютеров, смартфонов, то сохраним им здоровье. Здесь большую роль играют средства массовой информации, которые должны поддерживать интерес к здоровому образу жизни, — считает он.

Правда, во время спортивных телетрансляций белорусский зритель зачастую видит пустые трибуны, констатировал Александр Лукашенко.

— Где организаторы? Неужели трудно пригласить пенсионера, дать ему бесплатный билет, инвалида туда привести — может, это единственная для него радость, детишек пригласить. Пригласить, а не загонять. Чтобы люди видели эти примеры, как надо бороться, побеждать, и чтобы дети сами к этому стремились, — добавил гава государства.

«Прекратите ходить в НОК за какими-то деньгами»

Президент также обозначил приоритетные направления, на которые будет выделяться финансирование в спортивной отрасли. Он напомнил, что была поставлена задача обеспечить спортивные школы инвентарем и оборудованием.

— Не дай бог это поручение не будет выполнено, — предупредил президент. — И прекратите ходить в НОК за какими-то деньгами. Их нет. Денег нет для тех, кто хочет обеспечить просто себя и работу своих подчиненных в федерациях.

— Деньги получите для того, чтобы поддержать тренера, поучаствовать в каких-то международных соревнованиях. И будем платить много за результат. Больше с другими целями и просьбами не приходите. Это мое принципиальное решение как президента страны, — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что деньги в спорте в основном государственные, будь то освобождение от налогов или спонсорская поддержка.

— Сами заработаете — тратьте, — сказал он.

Президент также поинтересовался, насколько рационально загружена спортивная инфраструктура, доступна ли она для людей и прежде всего для подрастающего поколения. Александр Лукашенко предупредил министра спорта и туризма о персональной ответственности за государственную собственность — дворцы спорта, залы и прочее, а также инвентарь.


Фото: president.gov.by

— Главная задача — это собственность, объекты, где должны заниматься спортсмены. Это должно быть в идеальном состоянии. У нас везде море чиновников, бездельников во дворцах спорта, залах и прочих, которые ничего не делают, даже на работу не ходят, — возмутился глава государства.

— Не будет объектов для занятия спортом, угробим их, как это было в постсоветский период, потом вы придете ко мне и будете опять жаловаться, что вам чего-то не хватает… — отметил белорусский лидер.

«Хочу предупредить: никаких запрещенных методик и препаратов!»

Президент подчеркнул недопустимость использования запрещенных методик и допинга при подготовке спортсменов.

— Хочу предупредить: никаких запрещенных методик и препаратов! Это нужно исключить раз и навсегда, тем более за это установлена уголовная ответственность, — заявил Александр Лукашенко. — Один антидопинговый скандал — и страдает вся страна и все виды спорта. Вы знаете, как тогда пристально за этим наблюдают.

Как обратил внимание глава государства, отдельные страны, в том числе Беларусь, находятся под пристальным вниманием соответствующих международных структур.

На совещании президент поинтересовался, как сегодня налажено медицинское и научно-методическое сопровождение спорта.

— В марте будущего года мы открываем новое здание Республиканского научно-практического центра спорта. От него должна быть отдача, это не должно быть какое-то очередное пристанище для отдельных спортсменов и чиновников, — сказал Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 18 декабря на совещании по вопросам развития летних видов спорта потребовал от чиновников эффективного использования государственных денег, а...
 
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