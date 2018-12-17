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Радунский школьник — лауреат Международного детского конкурса «Музыка надежды»

18.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Радунский школьник — лауреат Международного детского конкурса «Музыка надежды»

На заключительном этапе XVI Международного детского конкурса «Музыка надежды», который проходил в начале декабря в Гомеле,  в номинации духовые и ударные инструменты Радунскую школу искусств успешно  представил Алексей Троцкий, ученик Павла Чеславовича Козловского. Юный музыкант  вместе с концертмейстером Лилией Ивановной Кочурко показали высочайший уровень подготовки и исполнения конкурсной программы и завоевали Диплом лауреата II степени. Жюри возглавил выдающийся музыкант, заслуженный артист и заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Н.М. Волков.

Успешное выступление Алексея стало, конечно же, результатом долгой и усердной работы ученика, профессионального мастерства педагогов и поддержки родителей! 


Радунский школьник — лауреат Международного детского конкурса «Музыка надежды»

Справочно. Международный детский конкурс «Музыка надежды» проводится Министерством культуры Республики Беларусь, Специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, Главным управлением идеологической работы и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета, Гомельским государственным колледжем искусств им. Н.Ф. Соколовского. Он открыл имена юных талантливых музыкантов, многие из которых стали стипендиатами Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Соб. инф.

 
Теги: Гомель
 
 
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На заключительном этапе XVI Международного детского конкурса «Музыка надежды», который проходил в начале декабря в Гомеле,  в номинации духовые и ударные...
 
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