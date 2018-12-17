В Жлобине правовой прием граждан провели профсоюзы

Строительные организации стали местом проведения республиканского профсоюзного дня правового приёма граждан, в Жлобине он состоялся в УП «Жлобинметаллургстрой».

Бесплатную юридическую консультацию жлобинчанам дал главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Хурбатов. К нему на приём записались пять человек.

Наших земляков волновали вопросы, касающиеся правомерности того или иного дисциплинарного наказания работников, возможности переноса отпусков, условий заключения трудовых контрактов, другие. На все эти вопросы были даны исчерпывающие разъяснения.





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