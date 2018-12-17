ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Светлогорском районе рыбак остался жив благодаря спасательному жилету

18.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
В Светлогорском районе рыбак остался жив благодаря спасательному жилету

Под Светлогорском провалившийся под лед рыбак-велосипедист остался жив благодаря спасательному жилету, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Инцидент произошел сегодня утром около 7.30. На водохранилище в 19 км от Светлогорска 68-летний рыбак ехал на велосипеде по льду и в полукилометре от берега провалился. Благодаря тому, что на мужчине был спасательный жилет, рыбак остался на поверхности воды. Он достал нож и, вонзив его в лед, зацепился за кромку. Находившиеся неподалеку люди пришли на помощь пенсионеру.

Промокшего рыбака отвели в рабочий вагончик, напоили горячим чаем, вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали, угроз для жизни нет.

Глубина в месте провала составляла около восьми метров.

В ОСВОДе напомнили, что выходить на замерзшие водоемы, вне зависимости от толщины льда, следует только со спасательными средствами. Это спасательный жилет, веревка с 400-граммовым грузом с одной стороны и петлей с другой, а также самозацепы, которые могут заменить обыкновенные большие гвозди.

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.


Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Светлогорском провалившийся под лед рыбак-велосипедист остался жив благодаря спасательному жилету, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Спорт - это уже не борьба, а война
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика