В Светлогорском районе рыбак остался жив благодаря спасательному жилету

Под Светлогорском провалившийся под лед рыбак-велосипедист остался жив благодаря спасательному жилету, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Инцидент произошел сегодня утром около 7.30. На водохранилище в 19 км от Светлогорска 68-летний рыбак ехал на велосипеде по льду и в полукилометре от берега провалился. Благодаря тому, что на мужчине был спасательный жилет, рыбак остался на поверхности воды. Он достал нож и, вонзив его в лед, зацепился за кромку. Находившиеся неподалеку люди пришли на помощь пенсионеру.

Промокшего рыбака отвели в рабочий вагончик, напоили горячим чаем, вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали, угроз для жизни нет.

Глубина в месте провала составляла около восьми метров.

В ОСВОДе напомнили, что выходить на замерзшие водоемы, вне зависимости от толщины льда, следует только со спасательными средствами. Это спасательный жилет, веревка с 400-граммовым грузом с одной стороны и петлей с другой, а также самозацепы, которые могут заменить обыкновенные большие гвозди.

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.





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