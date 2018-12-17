Рабочие и выходные дни в рождественские и новогодние праздники

В последние недели 2018 года жителей Могилевской области, как и всей страны, ждут сразу две рабочие субботы (22 декабря и 29 декабря) и несколько переносов.
Зато на католическое Рождество будем отдыхать три дня:
23 декабря – воскресенье (выходной день);
24 декабря – понедельник (выходной день, переносится на 22 декабря);
25 декабря – католическое Рождество (выходной день).
Новогодние праздники также будем отмечать три дня:
30 декабря 2018 г. – воскресенье (выходной день);
31 декабря 2018 г. – понедельник (выходной день, переносится на 29 декабря);
1 января 2019 г. – вторник (выходной день).
После будет короткая трехдневная рабочая неделя — 2, 3 и 4 января.
Православное Рождество 7 января 2019 года выпадает на понедельник. Поэтому отдых в рождественские праздники продлится также три дня — 5 января (суббота), 6 января (воскресенье) и 7 января (понедельник).
Впрочем, руководители организаций имеют право иначе устанавливать выходные и рабочие дни. Некоторым не придется отрабатывать по субботам, а кто-то будет выходить и в праздничные дни — эти вопросы решаются на местах.