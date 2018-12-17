Работники Быховского РОЧС продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде

Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде.



























































Статистика всех произошедших пожаров в жилом секторе показывает: причины пожаров в жилом фонде самые разнообразные – нарушение правил эксплуатации печей, использование неисправной электропроводки и неисправных электронагревательных приборов, неосторожное обращение с огнем. Проверка жилых помещений, обследование электро и отопительного оборудования, профилактические беседы и наглядная агитация – вот основные направления работы в ходе профилактических обходов.

Спасатели проводят беседы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, проверяют состояние электропроводки, печного отопления, также ведется разъяснительная работа и осуществляется распространение наглядно-изобразительной продукции МЧС Республики Беларусь .

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко