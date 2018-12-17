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Работники Быховского РОЧС продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде

18.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде.

Работники Быховского РОЧС продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде


Работники Быховского РОЧС продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде


Работники Быховского РОЧС продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде


Работники Быховского РОЧС продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде


Работники Быховского РОЧС продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде


Работники Быховского РОЧС продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде


Работники Быховского РОЧС продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде


Работники Быховского РОЧС продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде


Работники Быховского РОЧС продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде


Работники Быховского РОЧС продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде

 

Статистика всех произошедших пожаров в жилом секторе показывает: причины пожаров в жилом фонде самые разнообразные – нарушение правил эксплуатации печей, использование неисправной электропроводки и неисправных электронагревательных приборов, неосторожное обращение с огнем. Проверка жилых помещений, обследование электро и отопительного оборудования, профилактические беседы и наглядная агитация – вот основные направления работы в ходе профилактических обходов.

Спасатели проводят беседы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, проверяют состояние электропроводки, печного отопления, также ведется разъяснительная работа и осуществляется распространение наглядно-изобразительной продукции МЧС Республики Беларусь.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проведение профилактической работы в жилом фонде.   Статистика всех произошедших...
 
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