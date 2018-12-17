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Лукашенко: Противно смотреть на игру, что минского «Динамо», что сборных команд

18.12.2018 14:30 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко 18 декабря на совещании по вопросам развития летних видов спорта отметил низкое качество подготовки тренерских кадров по видам спорта, а также в очередной раз напомнил о том, что спорт — это война, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: president.gov.by

— Отвратительная подготовка тренеров, — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, например, недавнее поражение молодежной сборной Беларуси по хоккею произошло не только по вине тех или иных чиновников от спорта, но и по причине плохой работы тренеров.

— Мы проигрываем тем командам, которых мы два года назад на одном коньке обыгрывали. Противно смотреть на игру, что минского «Динамо», что сборных команд. Это работа тренеров, — обратил внимание глава государства.

— Сегодня тренеров выпускаем в три раза больше, чем их работает. Примите меры, чтобы, закончив образование, шел работать тренером. Нет — лишайте его диплома. Это такая и работа в данном учебном заведении. Там должны быть преданные и надежные люди, если они пришли и хотят работать тренерами или учителями физической культуры, — сказал Александр Лукашенко.

Президент привел данные, что в отдельных видах спорта за последние 10 лет подготовлено в полтора-два раза больше тренеров, чем сегодня работает.

— Где остальные? — поставил вопрос белорусский лидер. — Зачем мы деньги тратим, зачем мы им образование даем? Чтобы корочку получить?

Он обратил внимание, что молодые специалисты остаются там, где руководитель проявляет заинтересованность и создает условия для работы и жизни.

— На плечах тренера лежит основная ответственность за поиск, отбор, подготовку и мотивацию будущих чемпионов. С другой стороны, создавая для тренера необходимые условия, нужно наладить эффективный контроль за его работой, за учетом занимающихся в спортивных школах, — считает президент.

— Сегодня спорт — это уже не борьба, а война. Ты выходишь, как на войну, на площадку с клюшкой или в футбол играешь. Только тогда ты можешь выиграть, — убежден Александр Лукашенко.

Глава государства в качестве примера рассказал о своей недавней встрече с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом, который является председателем правления рижского «Динамо». Они в том числе обсудили особенности развития хоккея в своих странах.

— Вы посмотрите, как играют рижане, как играет у них сборная. Это же дух! — заявил Александр Лукашенко.

Как рассказал ему Гунтис Улманис, рижскому «Динамо» очень повезло с тренером. Он постоянно настраивает своих подопечных на активную борьбу, поэтому хоккеисты стараются выжать максимум из своих усилий.

Президент также вспомнил о прошедшем в России чемпионате мира по футболу, на котором именитые команды проигрывали более слабым противникам.

— Прошедший чемпионат мира показал на примере тех же россиян — никакие были, но достойно выступили, — отметил глава государства.

 
 
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Александр Лукашенко отметил низкое качество подготовки тренерских кадров по видам спорта, а также в очередной раз напомнил о том, что спорт - это война.
 
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