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Лукашенко: Противно смотреть на игру, что минского «Динамо», что сборных команд
Александр Лукашенко 18 декабря на совещании по вопросам развития летних видов спорта отметил низкое качество подготовки тренерских кадров по видам спорта, а также в очередной раз напомнил о том, что спорт — это война, сообщает
— Отвратительная подготовка тренеров, — подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, например, недавнее
— Мы проигрываем тем командам, которых мы два года назад на одном коньке обыгрывали. Противно смотреть на игру, что минского «Динамо», что сборных команд. Это работа тренеров, — обратил внимание глава государства.
— Сегодня тренеров выпускаем в три раза больше, чем их работает. Примите меры, чтобы, закончив образование, шел работать тренером. Нет — лишайте его диплома. Это такая и работа в данном учебном заведении. Там должны быть преданные и надежные люди, если они пришли и хотят работать тренерами или учителями физической культуры, — сказал Александр Лукашенко.
Президент привел данные, что в отдельных видах спорта за последние 10 лет подготовлено в полтора-два раза больше тренеров, чем сегодня работает.
— Где остальные? — поставил вопрос белорусский лидер. — Зачем мы деньги тратим, зачем мы им образование даем? Чтобы корочку получить?
Он обратил внимание, что молодые специалисты остаются там, где руководитель проявляет заинтересованность и создает условия для работы и жизни.
— На плечах тренера лежит основная ответственность за поиск, отбор, подготовку и мотивацию будущих чемпионов. С другой стороны, создавая для тренера необходимые условия, нужно наладить эффективный контроль за его работой, за учетом занимающихся в спортивных школах, — считает президент.
— Сегодня спорт — это уже не борьба, а война. Ты выходишь, как на войну, на площадку с клюшкой или в футбол играешь. Только тогда ты можешь выиграть, — убежден Александр Лукашенко.
Глава государства в качестве примера рассказал о своей недавней встрече с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом, который является председателем правления рижского «Динамо». Они в том числе обсудили особенности развития хоккея в своих странах.
— Вы посмотрите, как играют рижане, как играет у них сборная. Это же дух! — заявил Александр Лукашенко.
Как рассказал ему Гунтис Улманис, рижскому «Динамо» очень повезло с тренером. Он постоянно настраивает своих подопечных на активную борьбу, поэтому хоккеисты стараются выжать максимум из своих усилий.
Президент также вспомнил о прошедшем в России чемпионате мира по футболу, на котором именитые команды проигрывали более слабым противникам.
— Прошедший чемпионат мира показал на примере тех же россиян — никакие были, но достойно выступили, — отметил глава государства.
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Александр Лукашенко отметил низкое качество подготовки тренерских кадров по видам спорта, а также в очередной раз напомнил о том, что спорт - это война.
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