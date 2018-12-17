Сегодня: Международный день мигранта

18 декабря в мире отмечается как Международный день мигранта.

Эта дата приурочена к событиям 1990 года, когда Ассамблеей ООН была принята конвенция о защите прав мигрантов.

Люди, котрые покидают свое место жительства, переезжают в другой регион внутри страны или же покидают ее пределы, называются мигрантами. Население планеты мигрирует в поисках безопасности, лучших условий жизни, работы уже много сотен лет. Этот процесс начался еще в эпоху географических открытий.

В Европе массовые миграции наблюдались в эпоху развития капитализма. Большое влияние на перемещение населения по миру оказали войны и вооруженные конфликты.

В настоящее время проблема миграции очень актуальна в мире: это миллионы беженцев из стран Ближнего Востока, трудовые мигранты и так называемая "утечка умов" в странах Европы и США, внутренние переселенцы в Украине.

Вопросами миграции занимается Международна организация по миграции (МОМ). Она была создана после Второй мировой войны и сейчас насчитывает 166 стран-участниц.

Каждый 7-й житель планеты может считать себя виновником праздника: студенты, трудовые мигранты, высококвалифицированные специалисты, которых переманивают на работу иностранные компании, временные трудовые мигранты, беженцы из зон вооруженных конфликтов.

С каждым годом количество международных мигрантов на глобальном уровне растет. В 2018 году эта цифра достигла 258 млн человек, при чем чаще покидают родные дома люди 30-34 лет. 52% составляют мужчины, а 48% международных мигрантов - женщины.

36 млн мигрантов не достигли совершеннолетия. Более 150 млн отправились в зарубежные страны на заработки, а 4,8 млн уехали из родных стран для получения образования.

В 2018 году в средиземноморской части Европы официально зарегистрировано 111,1 тыс. мигрантов, что почти на 60 тыс. меньше прошлогодних показателей. Большинство переселенцев прибывает в Европу по морю. Статистика количества жертв во время миграции очень печальная - 2,2 тыс. смертей в этом году произошло в Средиземном море.

Самой привлекательной страной для проживания является США, здесь насчитывается более 45 млн мигрантов.



