|
Парламент проголосовал за «консервативный» бюджет-2019
18.12.2018 14:05 — Разное | Ежедневник
фото: akfo.by
Главный финансовый документ страны, как и предупреждали ранее власти, принят без учета компенсации налогового маневра от России.
18 декабря депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении закон о республиканском бюджете. Вчера доклад о бюджете будущего года
Как и предупреждал ранее глава Минфина, в бюджете-2019
"Мы должны учитывать это и принимать меры по минимизации последствий", - цитирует
Главный финансовый документ страны составлен исходя из инфляции 5,3%, роста ВВП на 1,2% и стоимости нефти 60 долларов. В бюджете заложен скромный рост доходов - 0,8%. При этом расходы вырастут на 5,1%, до 22 млрд рублей. Профицит в размере 1,7 млрд рублей пойдет на погашение внешнего долга, пояснил представивший документ в парламенте первый замминистра финансов Юрий Селиверстов.
«В 2019 году необходимо погасить 5,8 млрд рублей внешнего долга в эквиваленте, причем 96%, 2,5 млрд долларов, — это валютный долг. Еще около 3 млрд рублей (+25,8%) надо на обслуживание долга», — цитирует Селиверстова
Источниками несвязанных ресурсов, как планируется, станут выпуск гособлигаций на внутреннем рынке — 370 млн долларов, внешние заимствования – около 1,5 млрд долларов. Рассматривается также привлечение 1 млрд долларов российского кредита на рефинансирование долгов, выход на рынки Росси и Китая с заимствованиями, пояснил замминистра. Планируется, что к концу будущего года государственный долг составит 55,1 млрд рублей. Это 41,6% ВВП при пороге безопасности 45%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный финансовый документ страны, как и предупреждали ранее власти, принят без учета компенсации налогового маневра от России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)