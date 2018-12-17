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Что будет, если пропадёт электричество на водозаборе под Брестом? Выясняли сотрудники МЧС в процессе учений

18.12.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В соответствии с организационно-методическими указаниями, Планом основных мероприятий по подготовке органов управления и сил Брестской территориальной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Брестской области на 2018 год, 17 декабря проведены командно-штабные учения на водозаборе аг.Большие Мотыкалы Брестского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61695.php

Что будет, если пропадёт электричество на водозаборе под Брестом? Выясняли сотрудники МЧС в процессе учений

По замыслу учений, от главного инженера КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» поступило сообщение о возникновении ЧС: из-за ледяного дождя произошло обледенение и обрыв линий электропередачи (включая высоковольтные), приостановлена подача электроэнергии потребителям. В результате нарушения электроснабжения произошло отключение насосов на водозаборе, что повлекло за собой невозможность подачи холодного водоснабжения в магистральный водопровод и далее к потребителям в полном объеме. Для проведения учений привлекались силы средства ЖКХ, Брестского РОЧС, ОАО СГЦ «Западный», райпо, районных электросетей, РОВД. На место происшествия выехала оперативная группа Брестского РОЧС во главе с начальником отдела Ковальчуком Вячеславом Вячеславовичем – заместителем председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Брестского райисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61695.php

Что будет, если пропадёт электричество на водозаборе под Брестом? Выясняли сотрудники МЧС в процессе учений

Диспетчером ЦОУ Брестского РОЧС проведено оповещение дежурных работников социально значимых объектов о возможных перебоях в водоснабжении объектов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61695.php

Что будет, если пропадёт электричество на водозаборе под Брестом? Выясняли сотрудники МЧС в процессе учений

Действиям участников учений, выполнивших поставленные задачи, была дана высокая оценка, отмечена четкая и слаженная работа всех задействованных служб.

 
 
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