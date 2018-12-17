Работа с детьми и молодежью в  учреждениях культуры района

Недавно в районе прошел выездной семинар-практикум «Формы и направления вовлечения несовершеннолетних в общественно-культурную деятельность. Работа с семьей», который проходил на базе Заболотского сельского Дома культуры и городского Дома культуры.

Участие в семинаре приняли руководитель и методисты районного организационно-методического центра, директора и специалисты районного Центра ремесел, городского Дома культуры, директора сельских Домов культуры района, заведующие сельскими клубами района.





Первым пунктом посещения стал Заболотский сельский Дом культуры. Директор учреждения Елена Викторовна Пентка рассказала коллегам об аспектах деятельности СДК, о культурном обслуживании жителей агрогородка Заболотье и близлежащих деревень. Подробно она остановилась на организации кружковой работы в сельском Доме культуры, в том числе с детьми и подростками. Директор учреждения культуры отметила, что наиболее загружен сельский Дом культуры в выходные дни и вечернее время, когда идут репетиции любительских объединений. Сегодня в местном учреждении культуры работают детский вокальный кружок «Смайлик», детский танцевальный кружок, народная студия «Карамель», кружки художественного чтения «Привет» и «Знайка».

Перед тем, как посетить мастер-классы по кружковой работе, специалисты сферы культуры района заглянули в Заболотскую библиотеку, где ее заведующий Наталья Михайловна Мазилина рассказала о совместных мероприятиях, проводимых с сельским Домом культуры, по гражданско-патриотическому воспитанию, краеведческой, литературно-музыкальной направленности. Из ярких детских мероприятий, прошедших в этом году, она назвала квест-игру, посвященную Дню защиты детей, Неделю детской книги с участием учеников Заболотской средней школы.





Елена Викторовна Пентка познакомила участников семинара с небольшим краеведческим музеем, который есть в СДК, и который используется при проведении таких народных праздников как Купалье и Масленица, а также обрядовых свадеб.

Работники культуры посетили открытое занятие детского вокального коллектива «Смайлик», в котором занимается четырнадцать ребят. Руководит им Юлия Каяк. Вокалисты участвуют во всех мероприятиях, проводимых в сельском Доме культуры. Дети занимаются только в вокальном коллективе, не имея никакого музыкального образования. То есть, с теми талантами, которые у них есть, они приходят в СДК, и уже там их таланты стараются максимально развить.

– У нас занятия не образовательного плана, а больше развивающего, – рассказывает Юлия Каяк. – Мы стараемся развить способности каждого ребенка индивидуально.





Она показала на практике методику работы с участниками детского вокального коллектива, в частности, со старшей группой. Структура урока, как правило, всегда одинакова, работа на занятиях строится просто, но методично. Занятия всегда начинаются с разработки певческого дыхания. Без этого, как уверяет преподаватель, не будет хорошего вокала. Подобные упражнения на репетициях делают и участницы ансамбля народной песни «Каліна чырвоная». К слову, данные упражнения участники семинара делали вместе с Юлией Каяк и ее воспитанниками.

Дальше Наталья Алексеевна Каминская провела мастер-класс с участниками народной студии «Карамель», где ее талантливые ученики готовили новогодние открытки по специальной технологии, с использованием мыла, воды и красок. Технологию создания открыток ребята поэтапно показали во время семинара-практикума. Участникам семинара ребята вручили свои открытки в качестве сувениров и пригласили посетить выставку их работ, которая проходит сейчас в танцевальном зале сельского Дома культуры. Наталья Алексеевна поделилась с участниками хорошей новостью, что недавно четыре работы кружковцев прошли региональный этап конкурса «Красота Божьего мира» и были отобраны для участия на международном уровне. Нужно отметить, что в этом году народной студии «Карамель» уже исполнилось десять лет, и все эти годы ребята младшей и старшей групп продолжают радовать своим художественным творчеством педагога, родителей и посетителей их выставок.





– Работа студии сегодня очень востребована, – рассказывает Наталья Алексеевна. – Я с удовольствием совершенствую программу занятий, обязательно добавляю в них что-нибудь новое и интересное. Ребята рисуют акварелью, гуашью, пастелью, фломастерами, карандашами, рисуют в разных техниках.

Методику работы с детским танцевальным коллективом, в котором сегодня занимается сорок детей, представила руководитель Елена Трус. На своих занятиях Елена использует элементы ритмики, гимнастики, образные движения и игровые моменты. Ребята продемонстрировали упражнения на координацию движений, а дальше исполнили танец, который готовят специально к новогоднему концерту, который пройдет в Заболотском СДК 24 декабря 2018 года. Свои танцевальные номера представили и участницы взрослого коллектива, которые являются творческим вдохновением для жителей агрогородка и прилегающих деревень.

Завершилось посещение Заболотского СДК мини-концертом творческих коллективов, где яркие номера самодеятельных артистов показали высокий уровень организации работы в учреждении культуры на селе.





В городском Доме культуры коллег встречала директор учреждения Анна Геннадьевна Бобровская. Она рассказала о работе Смолевичского ГДК, об услугах, которые сегодня предоставляет учреждение, и проводимой кружковой работе. Нужно отметить, что сегодня в городском Доме культуры работает немало любительских объединений для детей и молодежи. Среди них – образцовая студия современного и бального танца «Шарм» (руководитель Елена Ивановна Мытько), образцовый театральный коллектив «Смолярики» (руководитель Таисия Викторовна Дорожинская), театральный коллектив «Имена» (руководитель Таисия Викторовна Дорожинская), младшая и средняя группы танцевального коллектива «Бэби дэнс» (руководитель Юлия Генриховна Пришиц), коллектив эстрадного пения (руководитель Екатерина Станиславовна Сайнук), кружок «Милосердие» для детей инвалидов (руководитель Екатерина Валерьевна Рябчикова).

Во время мастер-классов работники культуры смогли увидеть, как проходят занятия в танцевальном коллективе и с участниками самодеятельного образцового театрального коллектива. К их вниманию был представлен спектакль по мотивам Г.Х.Андерсона «Девочка со спичками» в постановке образцового театрального коллектива «Смолярики».

Подвели итоги семинара заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома Виктория Анатольевна Колисова и директор районного организационно-методического центра Владимир Михайлович Гавриков.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.