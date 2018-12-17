Недавно в районе прошел выездной семинар-практикум «Формы и направления вовлечения несовершеннолетних в общественно-культурную деятельность. Работа с семьей», который проходил на базе Заболотского сельского Дома культуры и городского Дома культуры.

Участие в семинаре приняли руководитель и методисты районного организационно-методического центра, директора и специалисты районного Центра ремесел, городского Дома культуры, директора сельских Домов культуры района, заведующие сельскими клубами района.

Работа с детьми и молодежью в  учреждениях культуры района

Первым пунктом посещения стал Заболотский сельский Дом культуры. Директор учреждения Елена Викторовна Пентка рассказала коллегам об аспектах деятельности СДК, о культурном обслуживании жителей агрогородка Заболотье и близлежащих деревень.  Подробно она остановилась на организации кружковой работы в сельском Доме культуры, в том числе с детьми и подростками. Директор учреждения культуры отметила, что наиболее загружен сельский Дом культуры в выходные дни и вечернее время, когда идут репетиции любительских объединений. Сегодня в местном учреждении культуры работают детский вокальный кружок «Смайлик», детский танцевальный кружок, народная студия «Карамель», кружки художественного чтения «Привет» и «Знайка».

Перед тем, как посетить мастер-классы по кружковой работе, специалисты сферы культуры района заглянули в Заболотскую библиотеку, где ее заведующий Наталья Михайловна Мазилина рассказала о совместных мероприятиях, проводимых с сельским Домом культуры, по гражданско-патриотическому воспитанию, краеведческой, литературно-музыкальной  направленности. Из ярких детских мероприятий, прошедших в этом году, она назвала квест-игру, посвященную Дню защиты детей, Неделю детской книги с участием учеников Заболотской средней школы.

Работа с детьми и молодежью в  учреждениях культуры района

Елена Викторовна Пентка познакомила участников семинара с небольшим краеведческим музеем, который есть в СДК, и который используется при проведении таких народных праздников как Купалье и Масленица, а также обрядовых свадеб.

Работники культуры посетили открытое занятие детского вокального коллектива «Смайлик», в котором занимается четырнадцать ребят. Руководит им Юлия Каяк. Вокалисты участвуют во всех мероприятиях, проводимых в сельском Доме культуры. Дети занимаются только в вокальном коллективе, не имея никакого музыкального образования. То есть, с теми талантами, которые у них есть, они приходят в СДК, и уже там их таланты стараются максимально развить.

– У нас занятия не образовательного плана, а больше развивающего, – рассказывает Юлия Каяк. – Мы стараемся развить способности каждого ребенка индивидуально.

Работа с детьми и молодежью в  учреждениях культуры района

Она показала на практике методику работы с участниками детского вокального коллектива, в частности, со старшей группой. Структура урока, как правило, всегда одинакова, работа на занятиях строится просто, но методично. Занятия всегда начинаются с разработки певческого дыхания. Без этого, как уверяет преподаватель, не будет хорошего вокала. Подобные упражнения на репетициях делают и участницы ансамбля народной песни «Каліна чырвоная». К слову, данные упражнения участники семинара делали вместе с Юлией Каяк и ее воспитанниками.

Дальше Наталья Алексеевна Каминская провела мастер-класс с участниками народной студии «Карамель», где ее талантливые ученики готовили новогодние открытки по специальной технологии, с использованием мыла, воды и красок. Технологию создания открыток ребята поэтапно показали во время семинара-практикума. Участникам семинара ребята вручили свои открытки в качестве сувениров и пригласили посетить выставку их работ, которая проходит сейчас в танцевальном зале сельского Дома культуры. Наталья Алексеевна поделилась с участниками хорошей новостью, что недавно четыре работы кружковцев прошли региональный этап конкурса «Красота Божьего мира» и были отобраны для участия на международном уровне. Нужно отметить, что в этом году народной студии «Карамель» уже исполнилось десять лет, и все эти годы ребята младшей и старшей групп продолжают радовать своим художественным творчеством педагога, родителей и посетителей их выставок.

Работа с детьми и молодежью в  учреждениях культуры района

– Работа студии сегодня очень востребована, – рассказывает Наталья Алексеевна. – Я с удовольствием совершенствую программу занятий, обязательно добавляю в них что-нибудь новое и интересное. Ребята рисуют акварелью, гуашью, пастелью, фломастерами, карандашами, рисуют в разных техниках.

Методику работы с детским танцевальным коллективом, в котором сегодня занимается сорок детей, представила руководитель Елена Трус. На своих занятиях Елена использует элементы ритмики, гимнастики, образные движения и игровые моменты. Ребята продемонстрировали упражнения на координацию движений, а дальше исполнили танец, который готовят специально к новогоднему концерту, который пройдет в Заболотском СДК 24 декабря 2018 года. Свои танцевальные номера представили и участницы взрослого коллектива, которые являются творческим вдохновением для жителей агрогородка и прилегающих деревень.

Завершилось посещение Заболотского СДК мини-концертом творческих коллективов, где яркие номера самодеятельных артистов показали высокий уровень организации работы в учреждении культуры на селе.

Работа с детьми и молодежью в  учреждениях культуры района

В городском Доме культуры коллег встречала директор учреждения Анна Геннадьевна Бобровская. Она рассказала о работе Смолевичского ГДК, об услугах, которые сегодня предоставляет учреждение, и проводимой кружковой работе. Нужно отметить, что сегодня в городском Доме культуры работает немало любительских объединений для детей и молодежи. Среди них – образцовая студия современного и бального танца «Шарм» (руководитель Елена Ивановна Мытько), образцовый театральный коллектив «Смолярики» (руководитель Таисия Викторовна Дорожинская), театральный коллектив «Имена» (руководитель Таисия Викторовна Дорожинская), младшая и средняя группы танцевального коллектива «Бэби дэнс» (руководитель Юлия Генриховна Пришиц), коллектив эстрадного пения (руководитель Екатерина Станиславовна Сайнук), кружок «Милосердие» для детей инвалидов (руководитель Екатерина Валерьевна Рябчикова).

Во время мастер-классов работники культуры смогли увидеть, как проходят занятия в танцевальном коллективе и с участниками самодеятельного образцового театрального коллектива. К их вниманию был представлен спектакль по мотивам Г.Х.Андерсона «Девочка со спичками» в постановке образцового театрального коллектива «Смолярики».

Подвели итоги семинара заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома Виктория Анатольевна Колисова и директор районного организационно-методического центра Владимир Михайлович Гавриков.

Наталья  ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.