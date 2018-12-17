В нашей стране от заболеваний, связанных с последствиями табакокурения, ежегодно погибает несколько тысяч человек. Бронхит, хронический гастрит и язвенная болезнь, онкологические заболевания — это лишь малая часть заболеваний, которые нередко провоцирует вредная привычка. Особенно опасен табачный дым для находящихся в накуренном помещении: степень пассивного курения может достигнуть эквивалента в 14 сигарет в день. Поэтому профилактика табакокурения — вопрос острый и требующий комплексного подхода.

Очень часто дети и подростки стремятся идти в ногу со своими друзьями, старшими товарищами. Им хочется быть такими, как их товарищи. Зачастую дети и подростки, когда берут пример со своих старших товарищей и не хотят от них отделяться, считают, что это модно и современно.

Однако дети, подростки и взрослые при употреблении табачных изделий зачастую не осознают серьезность тех последствий, которые могут ждать их в будущем. Вредные вещества, содержащиеся в табаке, при вдыхании оседают на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, вызывают их воспаление, деструктивные процессы и как следствие — воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, гортани, бронхов и легких. Не исключена и возможность онкологического перерождения очагов воспаления.

Помимо воспалительных заболеваний органов дыхания и онкологических заболеваний есть риск развития патологий и со стороны органов сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, поражения стенок сосудов), выраженные расстройства кровообращения конечностей и внутренних органов, а также патологические изменения со стороны центральной нервной системы.

При употреблении табачных изделий беременными женщинами и кормящими матерями увеличивается риск выкидышей, преждевременных родов, появления врожденных дефектов развития, заболевания новорожденных и грудных детей.

Предупредить заболевание легче, чем его лечить, поэтому основной путь профилактики употребления табачных изделий — отказ от этой пагубной привычки.

Работа по профилактике употребления табачных изделий должна осуществляться медицинскими работниками в тесном сотрудничестве с педагогическим звеном, правоохранительными органами, профсоюзными комитетами организаций и родителями.

ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».