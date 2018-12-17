Владелец автомобильной стоянки отвечает за утрату или повреждение транспортного средства, принятого на хранение, и не отвечает за сохранность материальных ценностей, оставленных в автомобиле и не являющихся его составной частью.

В заявлении суду К. указал, что между ним и ОАО «М.» заключен договор хранения автомобиля. В период нахождения транспортного средства на принадлежащей ответчику платной охраняемой стоянке из салона автомобиля третьим лицом А. похищено принадлежащее истцу имущество на общую сумму 1 400 руб. Поскольку ОАО «М.» договор хранения исполнило с недостатками, выразившимися в допуске на стоянку постороннего лица, вскрывшего автомобиль и совершившего хищение имущества, К. просил взыскать с ОАО «М.» в возмещение убытков стоимость похищенного имущества.

Решением районного суда, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Минского областного суда, требования К. удовлетворены.

В силу ст.ст. 776, 791 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, в случае неисполнения принятых обязательств либо ненадлежащего исполнение обязательств.

Пунктом 25 Правил организации (строительства), эксплуатации автомобильных стоянок и автомобильных парковок и пользования ими, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.01.2007 № 9, предусмотрено, что владелец автомобильной стоянки отвечает лишь за утрату или повреждение транспортного средства, принятого на хранение.

Из материалов дела следовало, что между К. и ОАО «М.» был заключен договор хранения транспортного средства. При этом Положением о порядке работы автомобильной стоянки, принадлежащей ответчику, прямо предусмотрено отсутствие ответственности владельца автостоянки за материальные ценности, оставленные в автомобиле и не являющиеся его составной частью. Информация об условиях хранения и ответственности хранителя была размещена в общедоступном месте при въезде на стоянку и на пункте пропуска.

В период нахождения транспортного средства на принадлежащей ответчику охраняемой стоянке в него проник А. и, вскрыв замок, похитил из салона автомобиля принадлежащее истцу имущество: магнитолу, навигатор, одежду и др.

Вина А. в хищении имущества К. установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ввиду того, что предметом заключенного между К. и ОАО «М.» договора хранения являлось транспортное средство, а не находящиеся в нем личные вещи истца, то владелец стоянки ответственность за их сохранность не несет.

В соответствии с п. 1 ст. 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, причинение ущерба К. явилось следствием совершенного А. преступления, а не в результате действий работников ОАО «М.». Лицом, обязанным возместить К. причиненный преступлением ущерб, является А.

В силу указанных обстоятельств прокурором Минской области вынесенные по делу по иску К. к ОАО «М.» судебные постановления опротестованы в порядке надзора.

Постановлением президиума Минского областного суда протест прокурора удовлетворен, состоявшиеся по делу судебные постановления отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении гражданского дела в возмещение причиненного К. ущерба стоимость похищенного имущества взыскана с А.

Анжелика МАЗОВКА, прокурор отдела прокуратуры Минской области, младший советник юстиции.