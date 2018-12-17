Инициативы молодых



Дарья Пышная – ученица 10 класса Смолевичской районной гимназии – в этом году пополнила ряды районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». И с первых дней уже заняла активную общественную позицию, предложив свою инициативу. Она мечтает, чтобы в организации нашло свое развитие направление «Zero waste», что значит, безотходный стиль жизни.

– Наша планета слишком засорена, – объясняет Дарья, – поэтому нужно уменьшить потребление и перейти на новый стиль жизни. Даже, сортируя отходы и правильно перерабатывая их, уже можно помочь планете, как в принципе, уменьшив потребление пластика и перестав покупать новую одежду. Мне кажется, что эту тему нужно развивать, показывая широкой общественности актуальность данной проблемы, о которой большинство из нас даже не задумываются. Можно проводить акции и презентации, во время которых рассказывать о данной проблеме, показывать, как помочь планете и для чего все это нужно. Да, это стоит большого труда, в частности, отказаться от старых привычек, но согласитесь, ведь каждый из нас хочет жить на чистой и здоровой планете.

Экологическая тематика Дарье близка. Она принимала участие в научной конференции по экологии. Сегодня она хочет стать врачом, чтобы помогать людям.

– Я мечтаю стать хирургом, – признается Дарья. – Да, это сложная специальность для девушек. Но мне хотелось бы попробовать себя, например, в пластической хирургии. Я считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы изменить что-то в себе, что не нравится или приносит какой-то дискомфорт. Во многих случаях пластические операции идут только на пользу, преображают и лишь подчеркивают определенные черты внешности. Не во всех случаях такие операции нужны для того, чтобы просто преобразить себя. Иногда это нужно по медицинским показаниям. Например, после ожогов или при переломе носа со смещением перегородки. Но главное правило во всех изменениях внешности – вовремя остановиться.

Среди увлечений Дарьи Пышной – путешествия, изучение языков и культур разных стран. Еще она пробует свои силы в журналистике, занимаясь в клубе «Юный журналист». К слову, ее публикации уже были на страницах районной газеты и регулярно выходят в «Вестнике гимназии». Для нее журналистика – это возможность реализовать себя в разных сферах жизни и интересный опыт.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.