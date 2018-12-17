Верность школьной дружбе





В 1966 году мы окончили среднюю школу № 2 г. Смолевичи. Наш класс был очень дружный и сплоченный. Через каждые пять лет мы регулярно собираемся на вечере встречи с выпускниками, делимся своими радостями, удачами, вспоминаем школьные годы, своих учителей. Но день 19 декабря 2018 года у нас особенный: у нашей одноклассницы Зои Дмитриевны Савиной (Ероховец) — юбилей. Именно в этот день мы, ее друзья, желаем ей здоровья, счастья, добра, а также каждый из нас хочет сказать об этом самом замечательном и добрейшем человеке несколько слов.

Клавдия Макавчик (Клава Юша):

— С Зоей мы дружим, общаемся со школьных лет. Она всегда была примером для многих как в учебе, так и в добрых делах, ее всегда ценили, уважали, очень любили и одноклассники, и педагоги. Окончив школу, она стала студенткой института народного хозяйства, после окончания вуза работала главным бухгалтером Смолевичского райпо — сорок лет она посвятила любимой профессии. Наша Зоя вырастила двух замечательных дочерей: Татьяну ( работает завучем Курковской школы), Ольгу (торговый работник) воспитала внуков Анастасию и Павла, сейчас помогает растить правнука Марка. Почти все одноклассники и сейчас постоянно обращаются к ней за помощью, добрым советом. Она никогда никому не отказывает, всегда готова поделиться последним. Я с ней часто бывала в санаториях и всегда рядом с ней чувствовала себя комфортно. Все одноклассники давно убедились, что для нашей Зои личное счастье невозможно без счастья других. Накануне ее юбилея мне довелось встретиться с одноклассниками, и все наши беседы были о любимом человеке — Зое.

Света Скиба (Федоренко):

— Дорогая Зоя! Мы вместе с тобой с седьмого класса, наша дружба прошла испытание временем, большим расстоянием. И сейчас, вспоминая прожитые годы, Зоя, я благодарна тебе и судьбе за то, что ты была и есть в моей жизни. Спасибо тебе, родная, за все, здоровья тебе, обнимаю, целую.

Миша Кравченко:

— Я знаю Зою с первого класса. Она тогда всех нас удивила: мы только учили буквы и слоги, а Зоя читала, оказывается, с пяти лет. И наша первая учительница Анна Тимофеевна Меркушева всегда поручала Зое читать нам детские журналы и газеты. Благодаря Зое мы всегда навещали нашего классного руководителя Еву Андреевну Зыль, помогали ей.

Последние годы наши встречи проходят в уютной квартире Зои, она умеет все организовать, двери ее дома всегда открыты для нас.

Галина Кучина:

— Я Зою люблю безгранично, а дружим мы с ней с раннего детства. Во все трудные минуты в моей жизни она всегда поддерживала меня, помогала и помогает во всем. Желаем ей здоровья, счастья, вечного оптимизма.

Вилен Лявданский:

— Самые лучшие воспоминания — это школьные годы. В первый класс мы пришли в 1956 году. Наша первая учительница, Анна Тимофеевна Меркушева, учила нас писать и читать, а в старших классах Ева Андреевна Зыль различать добро и зло.

Нашему классу очень повезло: нас учили «классные учителя», и одноклассники были замечательные. Одной из них была Зоя Ероховец, теперь Савина, — озорная, веселая, шустрая, добрая, умная и находчивая. Она всегда выручала во всем, а как у отличницы, у нее можно было без проблем списать домашнее задание. На протяжении 10 лет учебы Зоя выступала активным организатором всех добрых дел и начинаний.

У нее нет недостатков: она в меру строгая. Очень умна, улыбчива, деликатна и, что греха таить, многие ребята в школе были в нее влюблены.

После школы каждый из нас выбрал свой путь. Но мы до сих пор поддерживаем самые теплые отношения с одноклассниками, созваниваемся, встречаемся. Главный связующий нашей крепкой дружбы и общения — это Зоя.

Сразу после школы мы решили, что через пять лет будем встречаться классом. И это исполняется свято. И благодаря Зое сейчас эти встречи стали чаще. Она всегда очень гостеприимно предоставляет для этого свою квартиру.

Зоя Дмитриевна — цельный, разносторонний в развитии своих способностей, как профессиональных, так и высококультурных, человек. Особенно раскрылся характер Зои Дмитриевны на посту главного бухгалтера Смолевичского райпо. Коллектив, в котором работала Зоя Дмитриевна, являлся одним из наиболее сложных по направлениям решения задач и численности работников (около одной тысячи человек). В райпо входили комбинат общественного питания, автобаза, торгово-распределительные склады и др. Функционировало более 120 магазинов и 30 объектов общественного питания. Доля райпо в объеме реализации товаров и услуг розничной торговли и общественного питания составляла 70%. Зоя Дмитриевна на протяжении многих лет успешно способствовала финансовому развитию вот такого большого производственного объединения. Успех зависел, главным образом, от ее твердости, способностей, дисциплинированности и умения ставить и выполнять намеченные задачи.

Зое Дмитриевне присущ жизненный стиль — конкретность и простота, она всегда выполняла свою работу осмотрительно, без суеты и поспешности.

К этому следует добавить и постоянное чувство ответственности и преданность своему жизненному предназначению — бухгалтерскому учету, финансовой работе, а также величайшую скромность, доброту, отзывчивость и вместе с тем — твердость.

***

Дорогая наша Зоя!

От имени всех одноклассников хочется сказать тебе:

Юбилей — прекрасный праздник,

Радость он пускай подарит,

Теплотой улыбок ясных

Будто солнце согревает!