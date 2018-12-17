МАЗ снова просит работников оформлять выходные за свой счет и собирается уйти на новогодние каникулы

«На МАЗе снова заставляют писать работников заявления за свой счет на 22 и 29 декабря. По графику завода это рабочие субботы. Если отказаться, то в дальнейшем, не исключено, последуют репрессии со стороны руководства — снижение надбавок, премий», — пожаловался читатель в редакцию. На предприятии пояснили, что это касается только тех сотрудников, которые не заняты на производстве.



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Напомним, ранее работников «попросили» взять выходные за свой счет на 10 и 24 ноября. Но это коснулось только тех сотрудников, у которых не было достаточной занятости на субботу, пояснял тогда директор по кадрам, социальным вопросам и идеологической работе Петр Косарь.

В ответ на комментарий руководителя в редакцию стали присылать возмущенные письма. «Данный ответ представителя руководства завода в предыдущей статье был смешным. Сами же действия директора завода идут в разрез с трудовым законодательством и конституцией РБ», — пожаловался один из работников. «Если отказаться писать заявления, то в дальнейшем последуют репрессии со стороны руководства — снижение надбавок, премий», — написал другой сотрудник МАЗа.

Петр Косарь ответил, что цеха завода 22 и 29 числа работают.

— Там, где есть необходимость работать на производстве, люди будут работать даже в выходные дни. Никто никого не заставляет писать заявления. Единственное, принято решение в связи с тяжелым положением на заводе — те, кому необязательно выходить на работу, напишут заявление.

Если человек не пожелает оформлять выходной за свой счет и захочет выйти трудиться, то завод «предоставит ему работу», пояснил директор по кадрам.

Также МАЗ уйдет на новогодние каникулы с 30 декабря по 7 января включительно. Эти дни сотрудники будут отрабатывать позже, точный график пока неизвестен. «3 и 4 января переносятся где-то на ноябрь-декабрь следующего года», — объяснил Петр Косарь.

— Когда у нас литейные цеха на день или два начинают разогревать печи, то мы несем слишком большие затраты. Поэтому лучше делать выходные и не запускать все оборудование, — поясняют причину на производстве.

Если вы работаете в месте, где работников просят уйти на незапланированные «новогодние каникулы» за свой счет, пишите на sviatlana. baksicheva@tutby.com

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