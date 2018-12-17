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К Президенту на ёлку

18.12.2018 — Разное | Голас Сененшчыны  
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К Президенту на ёлку

Трое юных сенненцев поедут на главную ёлку страны во Дворец

Республики.

 Честь представлять район выпала ученику второй городской школы Богдану Сиренко. Мальчик является победителем республиканского конкурса рисунков “Подружись с книгой”, смотра–конкурса детского творчества “ Здравствуй, мир!”, республиканского конкурса “Талисман Евроигр-2018”. Он участник фестивалей современной христианской культуры и других мероприятий. Его активности, успехам нельзя не удивляться. Тем более, что Богдан воспитывается в неполной семье.

 Побывает на мероприятии и ученица этой же школы Вероника Лазарь, лауреат республиканского конкурса детского искусства “ЛьВёнок” (г. Лида), участница гала-концерта лауреатов республиканского конкурса “Музыкальные искорки”(г. Минск),  финалистка республиканского конкурса фортепианной музыки, активный участник районных, областных мероприятий.

 Впервые посетит такой праздник Глеб Мицкевич, учащийся Яновской ДСБШ, победитель республиканского спортивно-массового мероприятия “300 талантов для Королевы”, победитель районного этапа республиканского конкурса “Спасатели глазами детей”, международного конкурса по информатике и вычислительной логике. Семья мальчика в этом году стала победителем районного этапа республиканского конкурса “Властелин села-2018”.

 Благотворительный новогодний праздник во Дворце Республики с участием главы государства в рамках акции “Наши дети” состоится в преддверии Нового года. В нём примут участие более 2000 детей в возрасте 8-14 лет.

 Новогодний благотворительный праздник будет главным и центральным событием акции “Наши дети”.

 Зоя РУТКОВСКАЯ.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Трое юных сенненцев поедут на главную ёлку страны во Дворец Республики.  Честь представлять район выпала ученику второй городской школы Богдану Сиренко....
 
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