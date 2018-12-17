В Беларуси появился телеканал, где показывают только новогодние передачи

Видеосервис VOKA запустил “Телеканал Деда Мороза” - сезонный ресурс для всей семьи, где 24 часа в сутки показывают только новогодние фильмы, мультфильмы и передачи. Канал появился в списке других телеканалов сервиса под символичным номером 12. Его программа будет доступна до 31 января 2019 года включительно.

"Телеканал Деда Мороза" - это единственный полностью новогодний ресурс на русском языке. Изначально он был ориентирован на детей, но позже адаптировался и под интересы взрослых. На нем показывают мультфильмы ("Пингвиненок Пороро", "Маша и медведь"), художественные фильмы (классику Disney и новинки), кукольные представления и даже мастер-классы, например, по выпечке имбирных пряников. В 2015 году ресурс получил премии "Большая цифра" (как лучший развлекательный канал) и "Золотой луч" (как лучший специальный проект).

Первой площадкой в Беларуси, где в этом году запустили "Телеканал Деда Мороза", стал видеосервис VOKA. "Телеканал Деда Мороза" стал новогодним подарком для подписчиков VOKA ТВ и VOKA ТВ и MEGOGO, а также абонентов с домашним интернетом velcom, которые пользуются базовым и расширенным пакетами. Кстати, для новых пользователей VOKA любой пакет видеосервиса первые 7 дней доступен бесплатно.

Смотреть "Телеканал Деда Мороза" можно с любого устройства и в любое удобное время. С мобильного телефона или планшета - через специальное приложение VOKA (есть версия для Android и для iOS), с компьютера - через веб-версию на сайте voka.tv, по телевизору - через ТВ-приставку или приложение Smart TV. Любую передачу телеканала можно будет поставить на паузу, отмотать на пару минут назад либо добавить в архив, чтобы вернуться к ней позже.