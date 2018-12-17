Лукашенко: Спорт - это уже не борьба, а война

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Пока, по мнению президента, белорусский спорт в этой войне не оправдывает вложенных в него средств. Глава государства раскритиковал работу чиновников, тренеров и спортсменов.

Президент провел совещание по вопросам развития летних видов спорта 18 декабря. Глава государств жестко обозначил приоритеты, по которым будет оцениваться эффективность проводимой в стране работы: "Главный показатель - высокий спортивный результат. Все остальное - никому не нужная болтовня. Спорт - не лотерея. За каждой победой стоит большой труд многих профессионалов - атлета, тренера, врача, ученого. Каждого из вас. Результат складывается из решения конкретных системных вопросов, по которым неоднократно давались поручения".

Лукашенко заявил о необходимости обеспечить максимальную эффективность государственных вложений в отрасль. По его словам, необходимо определить приоритетные виды спорта и обеспечить туда максимальный поток ресурсов – людских и материальных. "Причем движение должно быть синхронным на всех уровнях и во всех аспектах: в подготовке кадров, специализации спортивных школ, информационном сопровождении, финансировании", - подчеркнул Лукашенко.

Пока, как констатировал президент, в летних видах спорта белорусы не добились результатов, на который можно было бы рассчитывать, учитывая уровень поддержки этой сферы. Относительно достойно выступают лишь команды по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте и некоторым видам борьбы. "Вроде бы теннисистки неплохо провели сезон, но вопросов стало и к этому виду спорта не меньше", - отметил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что даже в таких традиционно сильных для Беларуси видах спорта, как стрельба, гимнастика, легкая атлетика, фехтование, гребля академическая, плавание, наши спортсмены лишь изредка попадают на пьедестал мировых первенств. "Игровые виды, судя по всему, вообще туда не стремятся. Я уже сказал о хоккее. Примерно то же можно, исключив БАТЭ, сказать о футболе", - добавил президент.

По мнению президента, нужно меньше думать о выстраивании правильной вертикали, а работать с каждым перспективным видом спорта. Раскритиковал Лукашенко и отдельных представителей спортивных федераций, которые больше решают личные вопросы, чем занимаются видами спорта.

Лукашенко рассказал также, куда в первую очередь будут направляться бюджетные средства. "Деньги получите для того, чтобы поддержать тренера, поучаствовать в каких-то международных соревнованиях. И будем платить много за результат. Больше с другими целями и просьбами не приходите. Это мое принципиальное решение как президента страны", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент распорядился приложить максимум усилий для создания условий по закреплению в стране талантливых спортсменов. "Предупреждаю категорически: не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен, сразу же пойдет по вертикали проверка, почему уехал. Мы никого держать не должны, но вы должны заключить с каждым ребенком (с родителями) договор. Они здесь вырастают чемпионами, а едут или от нашей "бязглуздіцы", или потому, что им там, как вы говорите, бабла отвалили. Так заплати - это в договоре должно быть прописано - заплати за свою подготовку и будь свободен. За эти деньги мы подготовим других", - сказал президент.

"Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано - мало не покажется ни председателям федераций, ни наблюдательным советам, ни исполкому НОК, ни другим", - предупредил Александр Лукашенко. "Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано - мало не покажется ни председателям федераций, ни наблюдательным советам, ни исполкому НОК, ни другим", - предупредил президент.

Не доволен президент и работой тренерского состава. Подготовку тренеров он назвал «отвратительной», что доказывает недавнее поражение молодежной сборной Беларуси по хоккею. "Сегодня тренеров выпускаем в три раза больше, чем их работает. Примите меры, чтобы, закончив образование, шел работать тренером. Нет - лишайте его диплома, - сказал Александр Лукашенко. - Это такая и работа в данном учебном заведении. Там должны быть преданные и надежные люди, если они пришли и хотят работать тренерами или учителями физической культуры".

Президент привел данные, что в отдельных видах спорта за последние 10 лет подготовлено в полтора-два раза больше тренеров, чем сегодня работает. "Где остальные? - поставил вопрос белорусский лидер. - Зачем мы деньги тратим, зачем мы им образование даем? Чтобы корочку получить?".

"Сегодня спорт - это уже не борьба, а война. Ты выходишь, как на войну, на площадку с клюшкой или в футбол играешь. Только тогда ты можешь выиграть", - убежден Лукашенко.

Президент напомнил, что белорусских спортсменов впереди ждут два важных экзамена - II Европейские игры 2019 года и Олимпиада в Токио в 2020 году. «Надо побеждать! Народ устал ждать результатов в этой сфере", - подчеркнул Лукашенко.