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Гарантируют общественную безопасность сотрудники Шарковщинского отделения Департамента охраны

18.12.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Гарантируют общественную безопасность сотрудники Шарковщинского отделения Департамента охраны

Сотрудники охраны, которые задержали хулигана Игорь Котович и Антон Бондаренко

Остановить уличную драку, разбой, задержать хулигана, уберечь квартиру от ограбления — сотрудники Шарковщинского отделения Департамента охраны МВД справляются с этими и многими другими задачами.

На сегодняшний день это одна из самых многочисленных и технически оснащенных служб в системе Министерства внутренних дел, обеспечивающих личную и имущественную безопасность граждан и юридических лиц, а также предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений в зонах постов и маршрутов патрулирования.

Такая мобильная работа требует самого современного оборудования. В департаменте к этому относятся серьезно: здесь постоянно идет техническое перевооружение, создаются достойные условия для работы милиционеров.

— Сотрудник, который едет по тревоге либо на сработавшую сигнализацию, должен быть готов к худшему сценарию, — объясняет старший инспектор группы милицейской военизированной и сторожевой охраны отделения Шарковщинской ОДО МВД Республики Беларусь Дмитрий Васильевич Уткин. — Бывает, что сигнализация сработала из-за кошки или хозяин просто забыл снять квартиру либо магазин с охраны. Он едет на совершение преступления и должен быть готов столкнуться с преступником. Выдержать такое напряжение способен не каждый, поэтому на службу районного отделения департамента охраны берут только опытных и подготовленных сотрудников. Очень часто автопатруль вызывают и на устранение нарушений общественного правопорядка. Драка, распитие спиртных напитков и даже семейные скандалы — с такими вещами милиционеры сталкиваются постоянно. Они — представители самого мобильного милицейского подразделения, поэтому должны быть готовы к любой ситуации. К тому же сотрудники департамента работают круглосуточно.

Помимо обеспечения охраны имущества различных форм собственности, милиционеры группы задержания следят за порядком в горпоселке, выявляют и пресекают совершение правонарушений и преступлений. Работа непростая, но они с ней справляются на отлично. Доказательством тому служит недавнее происшествие.

Так, 6 октября в 20 часов 28 минут при движении по маршруту патрулирования по улице Красная Горка сотрудники группы задержания взвода милиции Шарковщинского ОДО МВД Республики Беларусь, задержали гражданина Г. 1992 г.р., который ударом ноги повредил один пролет декоративного бетонного забора, чем причинил ущерб УКП ЖКХ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 341 УК Республики Беларусь и рассмотрено судом. В результате 26-летний житель горпоселка был подвергнут административному штрафу в размере 30 базовых величин, а также должен возместить ущерб коммунальному хозяйству.

Елена АНАНИЧ.

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« У Шаркаўшчынскай дзіцячай бібліятэцы прэзентаваны зборнік вершаў «Не злічыць у сэрцы светлых дум», у які ўвайшлі вершы вядомых шаркаўшчынскіх паэтаў
У фае Шаркаўшчынскай сярэдняй школы № 2 прадстаўлена выстава работ дзіцячай творчасці «Зберажом зялёную елку», удзельнікамі якой сталі вучні разам са сваімі бацькамі »
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