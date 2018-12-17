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Беларуский стартап для занятий спортом попал на Product Hunt

18.12.2018 14:58 — Разное | KYKY  
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Беларуский проект Rocket Body, который с помощью ЭКГ может контролировать физическую форму, сон, еду и секс пользователя, попал в Product Hunt, самый известный агрегатор стартапов. Об этом на своей странице в Facebook написал Тимофей Липских, руководитель проекта.

Как пишет Тимофей, их стартап − это «первое в мире спортивное приложение, которое работает с ЭКГ от Apple Watch». Суть Rocket Body в том, чтобы следить за физическим состоянием пользователя, за его питанием и сном. Только надо подключить свой телефон к фитнес-браслету − причём не обязательно Apple Watch, потому что у Rocket Body есть и свой собственный.

Как рассказывал Тимофей в интервью KYKY, «сначала мы [команда проекта] выяснили, что сможем предсказывать метаболизм, а затем – что нам будет подвластно его контролировать. Для этого достаточно знать банальные факты, которые влияют на обмен веществ: время отдыха, питание и так далее. То есть человек сможет сделать так, чтобы суперкомпенсация – время, когда организм находится в суперрабочем состоянии и готов к физической работе – наступала, когда это нужно ему. По сути, мы решили занять место неквалифицированных онлайн-тренеров – их действительно легко заменить нейросетями».

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Беларуский проект Rocket Body, который с помощью ЭКГ может контролировать физическую форму, сон, еду и секс пользователя, попал в Product Hunt, самый известный агрегатор...
 
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