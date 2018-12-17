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Лявон Вольский выпустил новый клип, где критикует беларуское образование

18.12.2018 14:11 — Разное | KYKY  
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Лявон Вольский радует беларусов в конце года − 27 ноября он выпустил первый сингл из своего нового альбома, да ещё и сразу с клипом. Сегодня, 18 декабря, певец опубликовал вторую песню − и тоже с клипом. В этот раз он критикует беларуское образование, которое навязывает детям шаблонное мышление. Оба сингла войдут в новый альбом «Гравітацыя», на который исполнитель собирает деньги с помощью краудфандинга.

Новая песня называется «Аперацыя адукацыя». Режиссёр клипа − Серж Овсяник. Лявон написал эту песню не только как бывший ученик и отец, но и как дипломированный учитель черчения и рисования. Специально к этой песне он рассказал о том, как проходил педпрактику в одной из школ Минска: «Во-первых, даже учителям нельзя было ходить с длинными волосами: приходилось прятать их под воротник и завязываться шарфиком. Во-вторых, было удивительно, насколько шаблонное мышление навязывалось детям. Например, я давал творческое задание − нарисовать животное. В результате кто-то первым рисовал щенка, а остальные просто повторяли. Мне кажется, что за 35 лет изменились мелочи, но сущность, к сожалению, осталась та же самая».

Помочь Лявону Вольскому собрать деньги на новый альбом можно здесь. Сейчас есть уже 75% суммы. 2 марта в Prima Hall певец презентует последний альбом своей трилогии − предыдущими двумя были «Грамадазнаўства» в 2014 году и «Псіхасаматыка» в 2016-м.

 
Теги: Минск
 
 
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Лявон Вольский радует беларусов в конце года − 27 ноября он выпустил первый сингл из своего нового альбома, да ещё и сразу с клипом. Сегодня, 18 декабря, певец...
 
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