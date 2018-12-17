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Дети из школы-интерната вместо конфет просят у беларусов мазь для лыж

18.12.2018 13:44 — Разное | KYKY  
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Новый год называют временем исполнения желаний. Вот и фитнес-тренер Андрей Ткачёв попросил помочь ему сделать новогодний подарок для детей в Каменской школе-интернате, что под Бобруйском. На своей странице в Facebook он рассказал о том, как вместе с друзьями приехал туда устроить детям праздник. Один из них потом попросил у Андрея привезти им мазь для лыж, потому что ребята очень хотели бы на них кататься. Оказалось, что там в целом со спортивным инвентарём проблема. Тогда Андрей обратился ко всем неравнодушным, кто готов помочь ему.

Сначала Андрей в своей истории рассказал, как пытался подружиться с ребятами, потому что он не умеет общаться с детьми, а они, разумеется, первое время побаивались взрослых мужчин: «Ребята постарше сначала смотрели на нас исподлобья и не особенно шли на контакт, но после утренника с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассчитанным на малышей, у нас начался турнир по лазертагу и включились даже они». По словам финтес-тренера, ребята с невероятным азартом и восторгом играли в лазертаг, внимательно слушали инструкции и выполняли все указания. А Андрей с друзьями, как вы понимаете, таким образом «были приняты в их стаю».

«Я был поражён степенью доверия и искренностью, с которой они задавали свои вопросы, рассказывали про свою жизнь и делились своими совсем не детскими историями. В эти моменты ты понимаешь, насколько на самом деле мелочны и пусты все твои заботы и переживания. Хотелось закрыть лицо руками и плакать от бессилия. Но нельзя было показывать слабость перед ребятами, поэтому нарыдался я уже дома», − пишет Андрей. Но главное случилось потом − в коридоре к нему подошёл один из парней и «смущённо, переминаясь с ноги на ногу, спросил», приедут ли мужчины ещё. Услышав утвердительный ответ, он спросил, могут ли «кое-что» привезти детям: «Если честно, то многим очень хочется покататься на лыжах, а мази специальной нет, поэтому лыжи не скользят и ничего из этого не получается. Привезите нам лучше вместо конфет мазь для лыж».

Андрей пообщался с физруком, и тот рассказал, что со спортинвентарём в принципе серьёзные проблемы. «Как так получается, что в государстве тратятся огромные деньги на какие-то бессмысленные проекты, дворцы и международные турниры. А дети, которых судьба и так лишила самого важного в жизни − любви и заботы родителей, не могут просто покататься на лыжах», − задаётся вопросом Андрей. И он очень хочет сделать детям подарок до Нового года: «Я искренне надеюсь, что найдутся люди, которые в состоянии по щелчку пальца или одной подписью помочь решить этот вопрос и подарить детям настоящий новогодний праздник». А если такие не найдутся, то он всё равно соберёт деньги. Речь о сумме, «эквивалентной десятку пар лыж для детей разных возрастов и комплектам смазки для них. Если вдруг найдутся желающие помочь, то мы созвонимся с директором интерната и выясним более предметно нужды детей».

В общем, если вам неравнодушна судьба ребят из школы-интерната и вы хотите и можете помочь сделать им новогодний подарок, свяжитесь с Андреем. Если у вас есть связи с теми, кто может ускорить решение этой проблемы, напишите или позвоните им. Как написал Андрей, тот парень мечтает не о лайках в инстаграме и не о новом айфоне, а о «мази для, мать их, лыж». 

 
 
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Новый год называют временем исполнения желаний. Вот и фитнес-тренер Андрей Ткачёв попросил помочь ему сделать новогодний подарок для детей в Каменской...
 
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