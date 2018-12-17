С 20 декабря стартует смотр-конкурс на лучшее новогоднее украшение

Встретим праздник пышном убранстве!

Каждый год в течение декабря, считая дни, приближающие нас к новогодним и рождественским праздникам, мы с удовольствием созерцаем блеск световых украшений, мерцание разноцветных огней и иллюминаций на улицах города. И это самая настоящая новогодняя фантазия.

Встречать праздники в пышном убранстве в нашем районе, как и во всех остальных районах области, стало доброй традицией.





Оформлением территорий, посвященным подготовке к новогодним праздникам, занимаются агрогородки, организации, индивидуальные предприниматели и хозяева частных домовладений.

И не зря. Ведь в рамках мероприятий, посвященных встрече Рождества и Нового 2019 года, проводится ежегодный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление.



http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4763-s-20-dekabrya-startuet-smotr-konkurs-na-luchshee-novogodnee-ukrashenie.html#sigProIdee2561924e Смотреть встроенную онлайн галерею в:

Его организатором является Ивьевский районный исполнительный комитет.

В этом сезоне он пройдёт в срок с 20 декабря 2018 года по 10 января 2019 года.





Основные цели конкурса: благоустройство территории Ивьевского района, формирование эстетического вкуса у населения, повышение качественного уровня организации досуга.

Для принятия участия в смотре-конкурсе участникам необходимо было до 20 декабря 2018 г. выполнить новогоднее оформление и подать заявку. Итоги смотра-конкурса подведут до 10 января 2019 г. на основе балльной системы.

До этого времени есть еще возможность создать, как этого требует регламент конкурса, эстетически привлекательное новогоднее оформление прилегающих территорий. Свобода творчества ограничивается, пожалуй, лишь рамками разумного.

Нынешний год имеет хорошие шансы как минимум превзойти предыдущие по масштабам и богатству новогоднего оформления наших населенных пунктов, ведь многие не просто готовятся заранее, но и запустили праздничную иллюминацию с первых чисел декабря.

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.