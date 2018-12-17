«Возвращались из отпуска в Египте». Брат - о гибели вратаря «Витебска» с семьей в аварии на трассе М1

«Он водитель был аккуратный, каждую ямку объезжал», — рассказал AUTO.TUT.BY про погибшего в ДТП футболиста Андрея Щербакова его брат Егор Богатенко. Семья спортсмена возвращалась в Витебск из отпуска, проведенного в Египте.





— До сих пор не можем в это поверить, в шоке от произошедшего, — говорит младший брат Андрея Щербакова, футболист-любитель Егор Богатенко. — Они ехали из Минска в Витебск — возвращались из отпуска, который провели в Египте.

Егор точно не знает, из-за чего произошла эта страшная авария, но предполагает, что причиной могла стать обледеневшая дорога, про которую говорили очевидцы.

— Конечно, в этом будет разбираться следствие. Но Андрей водил машину очень аккуратно, каждую ямку объезжал. Я знаю это, потому что ездил с ним в автомобиле. Да и машина находилась в исправном состоянии.

Младший сын Андрея Щербакова — трехлетний Глеб — сейчас находится в Витебске, где его продолжают обследовать медики. Врачи диагностировали у него перелом стопы.

— Конечно, мы будем с ним рядом и сделаем все что нужно. Сейчас надо убедиться, что его здоровью ничто не угрожает.

Кто будет опекуном маленького Глеба, пока не решено. Предположительно, эти функции возьмет на себя мама Андрея Щербакова.

В ФК «Витебск» AUTO.TUT.BY сказали, что окажут необходимую материальную помощь для погребения семьи Андрея Щербакова. Прощание с погибшими состоится 19 декабря c 10 до 13 часов в пресс-центре ЦСК «Витебский» на проспекте Генерала Людникова, 12.

Напомним, смертельное ДТП произошло 17 декабря, около 19.00, на 543-м км трассы М1 Брест — Минск — граница РФ, возле деревни Ромашково Толочинского района. Kia, которым управлял вратарь ФК «Витебск» 27-летний Андрей Щербаков, занесло на дороге и выбросило на встречную полосу, где автомобиль влетел в эвакуатор.





В Kia Rio находились 4 человека — двое взрослых и двое детей. Как сообщили в МЧС , водитель, его 25-летняя супруга и их шестилетний сын от удара оказались заблокированными в авто и погибли на месте аварии. Трехлетнего мальчика в результате столкновения выбросило из машины. С травмой ноги он был доставлен в больницу.