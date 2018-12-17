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«Возвращались из отпуска в Египте». Брат - о гибели вратаря «Витебска» с семьей в аварии на трассе М1
«Он водитель был аккуратный, каждую ямку объезжал», — рассказал AUTO.TUT.BY про погибшего в ДТП футболиста Андрея Щербакова его брат Егор Богатенко. Семья спортсмена возвращалась в Витебск из отпуска, проведенного в Египте.
— До сих пор не можем в это поверить, в шоке от произошедшего, — говорит младший брат Андрея Щербакова, футболист-любитель Егор Богатенко. — Они ехали из Минска в Витебск — возвращались из отпуска, который провели в Египте.
Егор точно не знает, из-за чего произошла эта страшная авария, но предполагает, что причиной могла стать обледеневшая дорога, про которую говорили очевидцы.
— Конечно, в этом будет разбираться следствие. Но Андрей водил машину очень аккуратно, каждую ямку объезжал. Я знаю это, потому что ездил с ним в автомобиле. Да и машина находилась в исправном состоянии.
Младший сын Андрея Щербакова — трехлетний Глеб — сейчас находится в Витебске, где его продолжают обследовать медики. Врачи диагностировали у него перелом стопы.
— Конечно, мы будем с ним рядом и сделаем все что нужно. Сейчас надо убедиться, что его здоровью ничто не угрожает.
Кто будет опекуном маленького Глеба, пока не решено. Предположительно, эти функции возьмет на себя мама Андрея Щербакова.
В ФК «Витебск» AUTO.TUT.BY сказали, что окажут необходимую материальную помощь для погребения семьи Андрея Щербакова. Прощание с погибшими состоится 19 декабря c 10 до 13 часов в пресс-центре ЦСК «Витебский» на проспекте Генерала Людникова, 12.
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«Возвращались из отпуска в Египте». Брат - о гибели вратаря «Витебска» с семьей в аварии на трассе М1
Прощание с погибшими состоится завтра, 19 декабря, в пресс-центре ЦСК «Витебский» на проспекте Генерала Людникова, 12, в Витебске.
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