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Минское метро 1 января будет работать до 4.00

18.12.2018 15:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Минское метро 1 января будет работать до 4.00
Фото из открытых источников

Минский метрополитен 1 января 2019 года будет работать до 4.00. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор государственного предприятия "Столичный транспорт и связь" Валерий ШКУРАТОВ.

Минское метро 1 января будет работать до 4.00 На десяти станциях Минского метрополитена появится бесплатный Wi-Fi

"31 декабря с 23.00 до 00.00 интервал движения метро составит 8-10 минут, 1 января с 00.00 до 4.00 - 6 минут. Все станции подземки будут закрыты на вход в 4.00, станции "Октябрьская", "Немига", "Фрунзенская", "Купаловская" - в 4.15. В 5.30 метро снова начнет работу", - рассказал Валерий Шкуратов.

В новогодние праздники будет изменена работа и наземного городского транспорта.

Так, 24 декабря ориентировочно с 17.00 до 19.00 по маршруту пл. Независимости - пр. Независимости - пл. Октябрьская пройдет красочное костюмированное шествие. В связи с этим изменятся трассы 23 автобусных маршрутов со следованием по улицам Мясникова, Немига, Янки Купалы.

Ожидается и увеличение подвижного состава на маршрутах. С 24 декабря по 7 января интервал движения автобуса №1 составит около 6 минут. 30 и 31 декабря с 10.00 до 18.00 по всему городу в местах проведения массовых мероприятий транспорт также будет ходить чаще - количество подвижного состава по 21 маршруту вырастет на 64 единицы.

В новогоднюю ночь работа городского наземного транспорта будет организована по новому графику, 26 автобусных, 2 троллейбусных и 2 трамвайных маршрута будут работать до 5.00. В 5.30 снова начнется движение. 3-7 января во время проведения Рождественского турнира любителей хоккея на призы президента Беларуси на льду "Чижовка-Арены" для удобства участников и зрителей мероприятия будет организована работа маршрута №926 с интервалом движения не более 8 минут.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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31 декабря с 23.00 до 00.00 интервал движения метро составит 8-10 минут, 1 января с 00.00 до 4.00 - 6 минут.
 
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