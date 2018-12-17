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Доллар и евро на торгах 18 декабря подорожали, российский рубль подешевел

18.12.2018 14:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Доллар и евро на торгах 18 декабря подорожали, российский рубль подешевел
БЕЛТА

Доллар стал дороже на Br0,0021 и составляет Br2,1262 (на торгах 17 декабря - Br2,1241 за $1).

Евро вырос на Br0,0099 до Br2,4132 (17 декабря - Br2,4033 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0064 до Br3,1849 за 100 российских рублей (17 декабря - Br3,1913 за 100 российских рублей).

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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