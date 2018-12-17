ЕБРР покупает долю в белорусском Серволюкс



«Серволюкс», частный вертикально интегрированный агрохолдинг в Беларуси

Вложение в размере 10 млн евро в акционерный капитал агрохолдинга «Серволюкс»

Будет построен новый цех переработки мяса

Будет построена тригенерационная установка мощностью 6.58МВт

Белорусский холдинг «Серволюкс» повысит качество и безопасность своей продукции, а также уменьшит степень воздействия своей деятельности на окружающую среду, а ЕБРР станет его акционером.

ЕБРР вложит 10 миллионов евро в приобретение миноритарного пакета акций «Серволюкс», частного вертикально интегрированного белорусского агрохолдинга, работающего в нескольких секторах, включая производство мяса птицы, мясных и молочных продуктов, корма для скота, а также розничную торговлю продуктами питания. Банк будет содействовать внедрению стандартов содержания животных и экологически безопасных бизнес решений.