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ЕБРР покупает долю в белорусском Серволюкс

18.12.2018 15:09 — Разное | Myfin  
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ЕБРР покупает долю в белорусском Серволюкс
«Серволюкс», частный вертикально интегрированный агрохолдинг в Беларуси
  • Вложение в размере 10 млн евро в акционерный капитал агрохолдинга «Серволюкс»
  • Будет построен новый цех переработки мяса
  • Будет построена тригенерационная установка мощностью 6.58МВт

Белорусский холдинг «Серволюкс» повысит качество и безопасность своей продукции, а также уменьшит степень воздействия своей деятельности на окружающую среду, а ЕБРР станет его акционером.

ЕБРР вложит 10 миллионов евро в приобретение миноритарного пакета акций «Серволюкс», частного вертикально интегрированного белорусского агрохолдинга, работающего в нескольких секторах, включая производство мяса птицы, мясных и молочных продуктов, корма для скота, а также розничную торговлю продуктами питания. Банк будет содействовать внедрению стандартов содержания животных и экологически безопасных бизнес решений.

 
 
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