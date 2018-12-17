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ЕБРР покупает долю в белорусском Серволюкс
Белорусский холдинг «Серволюкс» повысит качество и безопасность своей продукции, а также уменьшит степень воздействия своей деятельности на окружающую среду, а ЕБРР станет его акционером.
ЕБРР вложит 10 миллионов евро в приобретение миноритарного пакета акций «Серволюкс», частного вертикально интегрированного белорусского агрохолдинга, работающего в нескольких секторах, включая производство мяса птицы, мясных и молочных продуктов, корма для скота, а также розничную торговлю продуктами питания. Банк будет содействовать внедрению стандартов содержания животных и экологически безопасных бизнес решений.
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Сделка долевого участия для финансирования расширения бизнеса местного агрохолдинга.
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