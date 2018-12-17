Безлимитные перемены: velcom продлил интернет-безлимит на комфортах и предложил особые условия для покупателей Huawei

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Так, чтобы получить «Безлимитный интернет» за 0 рублей на 6 месяцев необходимо быть абонентом одного из тарифов линеек «Комфорт» или «Комфорт+ для бизнеса», а также купить акционный смартфон Huawei в рассрочку. В акции участвуют следующие модели: Huawei P smart, Huawei P20 lite, Huawei Y6 Prime 2018, Huawei Y5 lite, а также Huawei P smart 2019. Оформить рассрочку на 6, 11 или 24 месяца по акции можно в фирменных центрах продаж и обслуживания velcom, интернет-магазине, а также в пунктах продаж и обслуживания поверенных оператора.