На сколько вырастут пенсии в Беларуси в 2019 году

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По словам министра, в будущем году намечено достичь соотношения среднемесячного размера пенсии по возрасту и среднемесячной заработной платы в 40%, передает БЕЛТА .

Сколько раз в 2019-м будут повышать пенсии, будет зависеть от пополнения доходной части бюджета, пояснила Ирина Костевич.