|
На сколько вырастут пенсии в Беларуси в 2019 году
По словам министра, в будущем году намечено достичь соотношения среднемесячного размера пенсии по возрасту и среднемесячной заработной платы в 40%, передает
Сколько раз в 2019-м будут повышать пенсии, будет зависеть от пополнения доходной части бюджета, пояснила Ирина Костевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Намечено достичь соотношения среднемесячного размера пенсии по возрасту и среднемесячной зарплаты в 40%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)