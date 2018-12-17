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Зачем нужен седан с претензиями на кроссовер. Тест-драйв Renault Logan Stepway

18.12.2018 15:15 — Разное | Tut.by  
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В плане знакомства с новыми моделями Россия далеко не впереди планеты всей, и даже не идет в ногу. Обновленные Logan и Sandero дебютировали еще два года назад. А на Московском автосалоне три месяца назад показали не только «обычные» седан и хетчбэк, но и внедорожные версии. Причем сюрпризом стало появление именно Logan Steway. Еще один повод для знакомства — появление в гамме трансмиссии долгожданного вариатора. Мы отправились в Черногорию тестировать новинки.


Кому нужен внедорожный седан

Вообще, внедорожные седаны делали давно. Из наиболее известных, конечно, Subaru Legacy Outback. Можно вспомнить Volvo S60 Cross Country. В бюджетном сегменте первопроходцем на рынке ТС стала Lada Vesta Cross. Теперь вот и Renault Logan, внедорожная версия которого тоже получила приставку Stepway.

Зачем? Затем, что среди всех проданных на российском рынке Sandero (по состоянию на октябрь 2018 года) 83% пришлось на «кроссоверную» версию Stepway. Повторит ли седан судьбу хетчбэка? Сомневаемся. Просто история показала, что кесарю — кесарево. Хотя возможно, что в бюджетном классе приоритеты иные.


Ладно, давайте взглянем на внедорожный седан внимательнее. Выглядит недурно? Да. Пластиковый обвес по периметру кузова преобразил внешность машины. Диски здесь теперь R16, что дало 5 мм прибавки дорожного просвета. Еще немного добавили за счет иных пружин. Дешево и сердито, так что даже если продажи не попрут, компания ничего не потеряет.

Если не зацикливаться на мелочах в оснащении, то глобально в автомобиле ничего не изменилось. В том числе в поведении на дороге. Серпантины Черногории уж точно не для лихих заездов на внедорожном седане. Зато перед любым съездом на сельскую дорогу думать не надо. Свернул — и все. По геометрической проходимости — 195 мм клиренса — этот седан даст фору иным кроссоверам. Подвеска все так же не отличается изысканными манерами, но готова терпеть любые невзгоды.


В интерьере есть несколько обновлений — рулевое колесо, панель приборов, но материалы отделки и эргономика — прежние

В принципе, все то же относится и к хетчбэку Sandero Stepway. Разве что сзади седан просторнее за счет более длинной колесной базы. Жаль, что в ходе обновления автомобили так и не получили регулировку руля по вылету, как Lada X-Ray Cross. Салон все такой же простенький и недорогой, посадка водителя специфическая, кресла не самые удобные.

Жми две педали, пока не догнали

Самое время обратить внимание на то, как едут двухпедальные версии. Интересно, что вместе с приходом вариатора в гамме сохранили и вариант с гидромеханической четырехдиапазонной АКП, которая доступна с двигателем 1,6 литра 102 л.с. А вариатор стыкуется только с ниссановским 113-сильным мотором. «Бесступенчатые» Logan и Sandero будут доступны только в версиях Stepway. Это связано с некоторыми конструктивными особенностями трансмиссии. И если в случае с Sandero потерю можно пережить, потому что продается их относительно немного, то покупателей Logan остается пожалеть. С другой стороны, хороший повод сделать выбор в пользу именно Logan Stepway.


Для начала — классический «автомат». Его конструкция уходит корнями в конец 90-х. Обо всех преимуществах и недостатках этой трансмиссии всем и все давно известно. Задумчивая и дерганая, но при этом дешевая как в покупке, так и в ремонте. 102 лошадиные силы 1,6-литрового мотора с трудом продираются сквозь дебри гидротрансформатора, поэтому динамика не выдающаяся. Зажигать на серпантинах можно только в стиле умирающего лебедя. Трассовые режимы — тоже не для этого «автомата». При отсутствии пятой «ступени» на скорости 100 км/ч тахометр показывает 2500 об/мин. Это очень неэкономично по современным меркам. Этот «автомат» вообще не сочетается со словом «экономия», особенно когда речь заходит о движении в городе.


Вариатор имеет свои особенности, но в дуэте со 113-сильным двигателем проявляет себя куда лучше. Уверенный старт, умелая имитация «переключения передач». Конечно, в горах и он не способен превратить поездку в захватывающую гонку, но взаимосвязь «педаль газа — динамика» у него налажена гораздо лучше. А на трассе при 110 км/ч тахометр показывает всего 2 тысячи оборотов. А это не только экономия, но и тишина.

Вариаторные цены

Чудо-вариатор можно получить только при покупке Logan или Sandero Stepway в исполнении Сity. Оно отличается от обычных машин легким внешним декором — черными стойками, глянцевыми накладками на корпусах зеркал и надписями City на порогах и стойках. Цены пока даем в российских рублях, надеясь, что они не будут сильно отличаться от белорусских. Итак, более дорогой Sandero Stepway City в комплектации Life будет стоить 814 990 рублей (26 тысяч белорусских рублей по текущему курсу). Logan дешевле — 787 990 рублей (чуть больше 25 тысяч белорусских рублей).

Приятные мелочи

В ходе обновления Logan и Sandero получили несколько приятных дополнений. Появились подогрев лобового стекла, пробка бензобака теперь открывается из салона, обновились рулевое колесо и панель приборов, кнопка круиз-контроля «переехала» на центральную консоль. Мультимедийная система с новой версией прошивки поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto.

Нам запомнилось


Пестрая аппликация на панели приборов ухудшает «читабельность»

Обновленное рулевое колесо выглядит симпатично. Ему бы еще регулировку по вылету

Обратите внимание на клавишу круиз-контроля. Она теперь находится на центральной консоли

Версию City легко опознать по черным центральным стойкам

Светодиодные ДХО в темноте выглядят эффектно

Хороший пример оптической иллюзии. Кажется, что это литые диски, хотя на самом деле — штампованные

Багажник седана все еще открывается архаичной кнопкой снаружи

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Renault Logan Stepway CVT X-Tronic

Рабочий объем, см3

 1598

Максимальная мощность, л. с.

 113

Максимальный крутящий момент, Нм

 152

Максимальная скорость, км/ч

 170

Разгон с 0 до 100 км/ч, с

 12,1

Расход топлива, л/100 км (средний)

 6,7

Длина, мм

 4368

Ширина, мм

 1761

Высота, мм

 1571

Колесная база, мм

 2634

Клиренс, мм

 195
 
Теги: знакомства
 
 
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В Черногории представили сразу две относительно новые модели Renault - это Sandero Stepway и Logan Stepway. Разбираемся, нужен ли кому-то «внедорожный» седан.
 
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